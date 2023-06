Najlepsza polska kopalnia sprzeda węgiel gospodarstwom domowym

Lubelski Węgiel Bogdanka przywrócił możliwość bezpośredniego zakupu węgla przez gospodarstwa domowe na nowy sezon grzewczy 2023/2024.

- Mając na uwadze wciąż duże zainteresowanie zakupem węgla produkcji Lubelskiego Węgla Bogdanka wśród gospodarstw domowych oraz konieczność zapewnienia mieszkańcom możliwości sprawnego odbioru węgla w perspektywie kolejnego sezonu grzewczego, przywróciliśmy możliwość bezpośredniego zakupu węgla przez gospodarstwa domowe na nowy sezon grzewczy 2023/2024. Zakupy odbywać się będą poprzez zapisy, których dokonywać należy w punkcie sprzedaży węgla grubego w Bogdance - informuje spółka.

Gospodarstwa domowe mogą także nabywać węgiel opałowy przez sieć Autoryzowanych Sprzedawców Węgla spółki zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego.

Dodatkowo Bogdanka nadal prowadzi bezpośrednią sprzedaż węgla do pozostałych podmiotów nie będących gospodarstwami domowymi, w tym szczególnie do odbiorców wrażliwych, na zasadzie zamówień potwierdzonych do realizacji.

Spółka informuje, że z dniem 30 kwietnia 2023 roku zakończyła sprzedaż węgla opałowego do gmin w ramach ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- W krótkim czasie dostarczyliśmy tysiące ton węgla dla mieszkańców województwa lubelskiego zapewniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne w regionie lubelskim - zaznacza spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.