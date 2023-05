Najlepsza polska kopalnia węgla chce też sięgnąć po inne surowce

Musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest w trakcie opracowywania nowej strategii. Ma ona umożliwić swoistą ucieczkę do przodu spółki.

- Zastanawiałem się długo nad datą 2049 roku (w umowie społecznej dla górnictwa zapisano, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego w Polsce potrwa do 2049 roku - dop. red.) jako taką datą, która kończy nasz core-business - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka. - Porozmawiałem z kolegami z innych branż i tak naprawdę nie ma dzisiaj branży - przy tak zmieniającym się dynamicznie środowisku regulacyjnym - która mogłaby ze spokojem powiedzieć, że w perspektywie najbliższych trzydziestu lat będzie mogła sprzedawać ten sam produkt, wytwarzając go w ten sam sposób - mówi Kasjan Wyligała.

Każda z firm musi myśleć o ciągłej ewolucji i dostosowywaniu się do realiów ze swoimi produktami

- A zatem każda z firm musi myśleć o ciągłej ewolucji i dostosowywaniu się do realiów ze swoimi produktami. Ta nasza strategia jest po to, żeby uciec do przodu, żeby ta data 2049 roku nie była wyrokiem dla naszej firmy - zaznacza Kasjan Wyligała. - Musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem, który będzie miał wiele nóg biznesowych, co pozwoli zdywersyfikować przychody i pokryć tę lukę przychodową w latach 40-tych, kiedy już wydobycie węgla będzie spadało - dodaje Kasjan Wyligała.

Zobacz cały wywiad z Kasjanem Wyligałą, prezesem zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka:

Jednym z filarów nowej strategii Bogdanki będzie multisurowcowość

Prezes Wyligała zwraca uwagę, że Bogdanka będzie też chciała sięgnąć po surowce inne niż węgiel.

- Jest to jeden z filarów naszej strategii, właśnie taka multisurowcowość, na której chcemy się oprzeć - przyznaje Kasjan Wyligała.

Wskazuje przy tym, że przeprowadzono analizy z geologami. A obecnie prace prowadzi zarząd spółki z doradcą i później będą podejmowane decyzje biznesowe. Jeżeli chodzi o obszar multisurowcowy, to Bogdanka rozpatruje inwestycje typu greenfield. Natomiast szybszą ścieżką do dywersyfikacji są akwizycje, czyli nabycie gotowych projektów. To również będzie przez Bogdankę rozpatrywane.