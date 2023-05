Najlepsza polska kopalnia wypłaci dywidendę

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka przedstawił 26 maja 2023 roku Zarząd LW Bogdanka rekomendację w sprawie podziału zysku za 2022 r. Spółka chce, by dywidenda na jedną akcję wyniosła 2,58 zł.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął 26 maja 2023 roku uchwałę w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, dotyczącego podziału zysku netto za 2022 rok.

Zarząd proponuje wypracowany przez spółkę w roku 2022 zysk netto w wysokości 175,7 mln zł podzielić w następujący sposób:

• kwotę 87,7 mln zł przeznaczyć na dywidendę, tj. 2,58 złotych na jedną akcję.

• pozostałą kwotę, tj. 88 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki.

Jednocześnie zarząd LW Bogdanka zaproponował ustalenie daty 6 lipca 2023 roku jako dnia dywidendy oraz daty 21 lipca 2023 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez spółkę polityką dywidendową przedstawioną w przyjętej 17 maja 2023 roku Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Bogdanki

Rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona radzie nadzorczej spółki w celu jej zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Bogdanka wskazywała ostatnio, że zamierza wygenerować w okresie hossy na rynku węgla odpowiednią poduszkę finansową, która pozwoli jej nie tylko na realizację wydatków potrzebnych, żeby kontynuować wydobycie do roku 2049, jak to przewiduje umowa społeczna dla górnictwa, ale również, by zapewnić sobie funkcjonowanie w dłuższym okresie czasu. Chodzi o to, aby zainwestować w różne inne przedsięwzięcia.

Pozwoli to zdywersyfikować przychody i zmienić spółkę ze zwykłej kopalni w większy multisurowcowy holding, który będzie motorem dla całej Lubelszczyzny.

Prezes Wyligała: musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem

- Ta nasza strategia jest po to, żeby uciec do przodu, żeby ta data 2049 roku nie była wyrokiem dla naszej firmy - zaznaczył Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka w rozmowie z portalem WNP.PL. - Musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem, który będzie miał wiele nóg biznesowych, co pozwoli zdywersyfikować przychody i pokryć tę lukę przychodową w latach 40-tych, kiedy już wydobycie węgla będzie spadało - podkreślił Kasjan Wyligała.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.