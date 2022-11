Najlepsza polska kopalnia złapała zadyszkę

Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, uznawana za najlepszą polską kopalnię, zanotowała w okresie styczeń - wrzesień 310 mln zł zysku netto, o 75,4 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Sam trzeci kwartał zakończył się jednak stratą.

W okresie styczeń - wrzesień 2022 roku LW Bogdanka zanotowała 2,03 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i prawie 310 mln zł zysku netto, wobec 1,72 mld zł przychodów i 176 mln zł zysku netto rok wcześniej.

W samym trzecim kwartale Bogdanka wygenerowała stratę netto w wysokości 25,8 mln zł przy prawie 568 mln zł przychodów.

Wydobycie węgla brutto w trakcie trzech kwartałów 2022 roku spadło w ujęciu rok do roku o 3,5 proc., czyli o 371 tys. ton.

W trzecim kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 567,5 mln zł, mniej o 10,8 proc. (w ujęciu rok do roku). W omawianym okresie grupa wykazała skonsolidowaną stratę z działalności operacyjnej w wysokości 37,9 mln zł. Strata netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła z kolei 25,8 mln zł podczas gdy w takim samym okresie 2021 roku grupa wygenerowała zysk netto w wysokości 76,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2022 roku wyniosły 2,03 mld zł i wzrosły o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2022 roku wyniósł 374 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za trzy kwartały 2022 roku wyniósł 310 mln zł, więcej o 75,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Bogdanka podała, że wydobycie węgla brutto w trakcie trzech kwartałów 2022 roku spadło w ujęciu rok do roku o 3,5 proc., tj. o 371 tys. ton.

Produkcja węgla handlowego w trakcie trzech kwartałów 2022 r. wyniosła 7 163 tys. ton, czyli o 340 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2021 r. Uzysk wyniósł 69,6 proc. w trakcie trzech kwartałów 2022 r. wobec 70,3 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

Spółka informowała również, że na początku września 2022 roku w ścianie 3/VII/385 nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Podjęto działania w celu uwolnienia zaciśniętych sekcji i wznowienia eksploatacji. W związku z powyższym podjęto decyzję o kolejnej aktualizacji planu produkcyjnego na 2022 rok, ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego. Jednocześnie w związku z powyższym zdarzeniem, przyjęto plan produkcyjny na 2023 rok na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego.