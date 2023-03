Najpierw bili się o węgiel z tej kopalni, a teraz masowo rezygnują z zakupu

W roku 2022 na rynku węgla zapanowała panika. Ludzie obawiali się, że może zabraknąć surowca. Kopalnia Budryk w połowie sierpnia 2022 roku rozpoczęła zatem sprzedaż węgla dla klientów indywidualnych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na początku uruchomienia sprzedaży w sierpniu 2022 roku węgiel z Budryka miał wielu nabywców, ale gdy już rynek się nasycił, ludzie zaczęli rezygnować z zakupu.

Jastrzębska Spółka Węglowa nie prowadziła sprzedaży tzw. ekogroszku, a jedynie węgiel z kopalni Budryk w sortymencie orzech.

Jest to węgiel o niskiej zawartości popiołu i siarki, lecz o dużej spiekalności, co wyklucza jego zastosowanie jako paliwa zamiennego w stosunku do ekogroszków.

- Kopalni Budryk, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, trzeba być wdzięcznym za to, że potrafiła złagodzić panikę na rynku krajowym, natomiast potem resztę załatwiła łagodna zima - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, pierwszy dyrektor kopalni Budryk i jej twórca.

Początkowo węgiel z Budryka sprzedawał się jak świeże bułeczki

Na początku węgiel z Budryka sprzedawał się jak świeże bułeczki. Wystarczy wspomnieć, że w październiku 2022 roku kopalnia Budryk, która w połowie sierpnia rozpoczęła sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych, zmniejszyła limit sprzedaży opału z 3 do 2 ton na jednego nabywcę, żeby rozładować kolejkę.

Średnio każdego dnia gospodarstwa domowe kupowały wówczas łącznie ok. 170 ton węgla z kopalni Budryk w Ornontowicach. Później jednak zainteresowanie węglem z Budryka wygasło. Od grudnia 2022 roku do teraz z zadeklarowanego zakupu węgla sortymentu orzech z kopalni Budryk zrezygnowało ponad 3 tys. osób.

To utrudniło sprawny proces odbioru surowca osobom, które w dalszym ciągu deklarują chęć nabycia węgla z Budryka. Stąd Jastrzębska Spółka Węglowa wystosowała niedawno komunikat wskazując, że osoby, które wyrażają chęć zakupu węgla sortymentu orzech i pobrały wcześniej numerek, proszone są o kontakt z kopalnią dzwoniąc na numer telefonu: (32) 239 55 82 w celu ustalenia daty odbioru surowca. Pracownicy kopani Budryk czekają na kontakt do końca marca. Osoby, które pobrały numerek wcześniej, a nie skontaktują się kopalnią będą traktowane tak, jakby zrezygnowały z zakupu surowca.

Apel kopalni spowodował, że zadzwoniło już tyle osób, że kopalnia ma zapewniony odbiór węgla przez najbliższe cztery dni. Cena tony węgla brutto z VAT-em i akcyzą wynosi 1516,41 zł.

Generalnie rzecz biorąc, na początku uruchomienia sprzedaży w 2022 roku węgiel z Budryka miał wielu nabywców, ale gdy już rynek się nasycił, ludzie zaczęli rezygnować z zakupu.

JSW nie prowadziła sprzedaży tzw. ekogroszku, a jedynie węgiel z Budryka w sortymencie orzech. Jest to węgiel o niskiej zawartości popiołu i siarki, lecz o dużej spiekalności, co wyklucza jego zastosowanie jako paliwa zamiennego w stosunku do ekogroszków.

Budryk eksploatuje zarówno pokłady węgla energetycznego, jak i coraz to lepszego węgla koksowego

- Kopalnia Budryk była jedną z pierwszych, które zorganizowały odbiór węgla dla klientów indywidualnych ze swojej bieżącej produkcji - zaznacza Jerzy Markowski.

- Było to możliwe, bowiem Budryk eksploatuje zarówno pokłady węgla energetycznego, jak i coraz to lepszego węgla koksowego. Ponadto w kopalni Budryk istnieją wynikające z charakteru złoża dwa niezależne ciągi wzbogacania węgla w zakładzie przeróbki mechanicznej. I to razem pozwoliło uruchomić sprzedaż węgla o grubszym sortymencie użytecznego dla spalania przez klientów indywidualnych - dodaje Jerzy Markowski.

Wskazuje przy tym, że węgiel z Budryka na początku był kupowany na pniu, bowiem zanosiło się na znaczny deficyt węgla w Polsce.

- Jednak pomimo spadku wydobycia w polskich kopalniach niedobór uzupełniono szybko rosnącym importem - przypomina Jerzy Markowski.

- Zaimportowano węgiel o różnej jakości i różnych parametrach. Ale dzięki dofinansowaniu przez budżet państwa stał się on tańszy i łatwiej dostępny. Natomiast węgiel z kopalni Budryk był w znaczącej części węglem typu 34.1 i 34.2. To węgiel o dużej spiekalności, co powoduje, że jest on mniej użyteczny dla spalania w celach energetycznych, a dużo bardziej użyteczny dla mieszanek z wyższej jakości węglem koksowym - dodaje.

Sprzedaż z Budryka skierowana do odbiorców indywidualnych złagodziła w 2022 roku panikę na rynku

- W kopalni Budryk będzie rósł udział węgla typowo koksowego - zaznacza Jerzy Markowski.

- Zwłaszcza z poziomu 1290, gdzie wydobywany będzie węgiel nawet typu 35.2. Generalnie trzeba stwierdzić, że to dobrze, iż Polska się dowiedziała, że nie wszystko co czarne jest węglem i nie każdy węgiel nadaje się do wszystkiego. A sprzedaż z Budryka skierowana do odbiorców indywidualnych złagodziła w ubiegłym roku panikę na rynku - podsumowuje Jerzy Markowski.

Należy tu nadmienić, że wcześniej JSW, wyspecjalizowana w węglu koksowym potrzebnym do produkcji stali, nie prowadziła indywidualnej sprzedaży węgla opałowego. Jej rozpoczęcie w sierpniu 2022 roku w Budryku miało wesprzeć odbiorców indywidualnych w trudnej sytuacji braków węgla na rynku.

W roku 2022 zaimportowano do Polski 20 mln 160 tys. ton węgla. W tym 17 mln 150 tys. ton stanowił węgiel energetyczny. W roku 2022 na rynku węgla panowała nerwowa sytuacja po tym, jak wprowadzono embargo na węgiel rosyjski.