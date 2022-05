Najtrudniejszy od kilkudziesięciu lat okres w ciepłownictwie. Może dojść do spektakularnych upadków

- Mając na uwadze rosnące ceny węgla, to w trakcie najbliższego roku będzie nas czekała pierwsza fala upadku PEC-ów w Polsce. Pytanie, co wtedy? Jak zabraknie wody, to mogą przyjechać beczkowozy i dostarczą wodę, ale w taki sposób nie dostarczymy ciepła. Może, niestety, dojść do spektakularnych upadków - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Kupczak, prezes zarządu MPEC Nowy Sącz.

Czy macie już zapewnione paliwo na kolejny sezon grzewczy?



- Niestety, nie mamy. Jesteśmy w 60 procentach zaopatrzeni w węgiel, jeżeli chodzi o ten rok. Zatem poszukujemy tych brakujących 40 procent. Problemy zaczęły się już zeszłej zimy, kiedy nie dotarło do nas 3 tys. ton węgla, najpierw były bowiem akcje strajkowe w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, a potem okazało się, że PKP Cargo nie ma wystarczającej liczby wagonów. Całość węgla z Górnego Śląska trafia bowiem do nas, do Nowego Sącza, koleją. To jest także istotne ze względów ekologicznych.

W przyszłym roku będziemy już mieli efektywny system ciepłowniczy, gdzie ponad 50 proc. produkcji będzie realizowane nie z węgla. Będą to bowiem kotły biomasowe. We wrześniu przyszłego roku uruchomimy trzymegawatowy kocioł.

Teraz już mamy kocioł siedmiomegawatowy. Zatem razem będzie to dziesięć megawatów. Realizujemy również inwestycje z budową układów opartych o gaz. Chodzi o sześć megawatów w kogeneracji gazowej oraz o pięciomegawatowy kocioł gazowy.

Do końca roku te inwestycje będziemy mieli zrealizowane. To da nam możliwość dywersyfikacji naszych źródeł. Mając węgiel, gaz i biomasę, będziemy mogli wybierać to, co jest akurat najtańsze. Obecnie największy problem mamy z węglem.



A raczej z jego brakiem?



- Zgadza się. Dotychczas realizowaliśmy umowę wieloletnią z Polską Grupą Górniczą. Jednak było to tak skonstruowane, że aby zamówić węgiel na 2022 rok i określić zapotrzebowanie, to decyzje w tym zakresie trzeba było podjąć do czerwca 2020 roku.

Czyli aż tyle wcześniej musieliśmy decydować, ile węgla będziemy w przyszłości potrzebować. Polska Grupa Górnicza w grudniu 2021 roku zerwała umowy ze wszystkimi odbiorcami energetyki cieplnej. Ten okres wypowiedzenia jest dwuletni.

- I z tego, co do nas dociera, ma to być wysoki wzrost cen węgla z Polskiej Grupy Górniczej. Na razie oficjalnej informacji z Polskiej Grupy Górniczej nie otrzymaliśmy, podobnie nie dotarła do nas ani jedna tona węgla w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca.

Widać Polska Grupa Górnicza wstrzymuje dostawę węgla do czasu zaakceptowania przez nas nowych warunków. Rozmawiam także z przedstawicielami innych PEC-ów. Polska Grupa Górnicza zapewne będzie chciała sobie zapewnić możliwość częstych zmian cen węgla. Te ceny będą mogły często wzrastać i praktycznie każdego miesiąca może być inna cena.

Natomiast Urząd Regulacji Energetyki nie zaaprobuje nam proporcjonalnych wzrostów taryf. W październiku ubiegłego roku przekazaliśmy nowe taryfy i od tamtej pory URE nam ich nie zatwierdził. A warto zaznaczyć, że według danych URE przez ostatnie dwa lata rentowność sektora ciepłowniczego była ujemna. Sektor ciepłowniczy w Polsce jest pod kreską, a koszty przekraczają przychody.



Nie wiem, jaka będzie finalnie cena węgla zaoferowana przez Polską Grupę Górniczą. Ale zapewne koszty będą musieli ponieść nasi odbiorcy. Poszukujemy także węgla u innych dostawców. Jednak niewielu ma w swojej ofercie surowiec o takich parametrach, jakiego potrzebujemy oraz nie dysponują takimi możliwościami transportu surowca, jak PGG. Zważywszy, że jedno wahadło to jest 1500 ton, więc na przewiezienie takiej ilości potrzeba ponad 60 tirów.

A zrębka drewna?



- Jeżeli chodzi o drewno, to także jest tu widoczny wzrost cen. My zaczęliśmy nabywać zrębkę w połowie 2020 roku. Natrafiliśmy na dołek covidowy i cena wynosiła około 40 złotych za metr przestrzenny, a teraz to już jest 100 złotych.

Jako spółka komunalna realizujemy zakup w trybie przetargowym i do ogłaszanych przetargów najczęściej stawały firmy z odległości do 100 kilometrów, które oferowały nam najtańszy towar. Ceny zrębki wzrosły, ale przynajmniej nie ma problemu z dostępnością.



A jeżeli chodzi o gaz?



- Używamy gazu w niewielkiej skali. W skali całego MPEC-u to około 5 proc. produkcji ciepła. Wzrost cen gazu wpłynął jednak na nasze koszty, bo są to wyłącznie kotły gazowe, bez produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu.

Taki właśnie układ kogeneracyjny gazowy obecnie budujemy i zamierzamy go oddać do eksploatacji jesienią bieżącego roku, a będzie odpowiadał za produkcję 20-30 proc. ciepła. Mamy na uwadze wysokie ceny gazu, ale znaczny wzrost cen energii elektrycznej sprawia, że inwestycja spina się finansowo. Cena 1 tys. zł za megawatogodzinę prądu nie jest już niczym nadzwyczajnym.



Z jakimi podwyżkami powinni się liczyć wasi odbiorcy?



- To będę mógł powiedzieć wtedy, kiedy dowiem się, jakie będą ceny węgla. W tym roku około 70 proc. ciepła będzie wytworzone u nas z węgla. Na pewno zrobimy wszystko, aby te podwyżki były przyjazne dla odbiorców i na pewno nie będą na takim poziomie, jakiego doświadczyli indywidualni odbiorcy gazu. Pomocna jest na pewno dywersyfikacja naszych źródeł ciepła, która pozwala na dobór tego surowca, który jest aktualnie najtańszy.

- Wiele PEC-ów ma konieczność nabywania uprawnień. One oscylują wokół 90 euro. Nie wierzę w zapowiedzi, że handel uprawnieniami do emisji zostanie zlikwidowany. Choć wolałbym, żeby te pieniądze zamiast na zakup uprawnień, przeznaczyć na inwestycje.

Są zapowiedzi, że z handlu emisjami zostaną może wyeliminowane podmioty finansowe. Jednak po takiej zapowiedzi ten rynek ani drgnął. Może zatem już wiedzą, jak będzie to można obejść. Wystarczy, że jakaś instytucja finansowa weźmie sobie kocioł w leasing.

Czy pańskim zdaniem może upaść wiele małych ciepłowni w najbliższym czasie?



- Tak. Do końca kwietnia był czas rozliczenia się z uprawnień za 2021 rok. A brak rozliczenia i tak nie zwalnia z konieczności nabycia kolejnych uprawnień. A dochodzi kara za każde uprawnienie, w wysokości 100 euro. Zatem to już będzie 190 euro, jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt uprawnienia oraz koszt kary.



Jeżeli z danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynika, że 6 PEC-ów nie było stać na zakup nowych uprawnień, to one mogą upaść, jeżeli nikt ich nie poratuje.



Poza tym dojdzie u nas do poszerzenia się ubóstwa energetycznego. Jeżeli tona ekogroszku w niektórych częściach Polski kosztuje około 3 tys. zł, to przykładowo emeryta ogrzewającego dom węglem nie będzie stać na zakup - dajmy na to - sześciu ton. To bowiem koszt w wysokości 18 tysięcy złotych rocznie.

Rozmawiał: Jerzy Dudała