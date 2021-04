Największe kopalnie nie zwalniają tempa. Polska produkcja to... 1,7 proc. chińskiej

Poza Unią Europejską węgiel energetyczny stanowi ważne źródło taniej energii dla wielu gospodarek, podstawę ich konkurencyjności; ma być nadal motorem rozwoju i ekspansji. Najwięksi producenci węgla na światowym rynku inwestują i zamierzają zwiększać poziom wydobycia, bo węgiel to dochodowy biznes.

Chińska droga do neutralności wobec klimatu

Gospodarczy filar Indonezji

Węgiel koksowy - oczy na Australię

Europa w kontrze do świata

- Przywołane w niniejszym raporcie dane jasno pokazują, że rynek węgla na świecie, zwłaszcza w Azji, ma się dobrze, stanowiąc wręcz dla rozwijających się - i nadal chcących się rozwijać - państw jeden z motorów napędowych ich konkurencyjności, a dalej także konkurencyjności całego kontynentu azjatyckiego, na którym te kraje leżą - komentuje dla portalu WNP.PL Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej. - Ich strategie są wręcz oportunistyczne, a na pewno alternatywne, w stosunku do sposobów działań podjętych w Unii Europejskiej - zaznacza Bogacz.Powstaje więc pytanie, kto ma rację: czy Europa, która chce być liderem działań proklimatycznych na świecie, ogłaszając szybką dekarbonizację, stawiając tu i teraz cele środowiskowe nade wszystko i na tym budując swe przyszłe przewagi konkurencyjne, czy też kraje azjatyckie.- Nie ukrywam, że jest to dla mnie duży dylemat. Dużo determinant pokazuje mi natomiast, że kraje azjatyckie mogą mieć rację i dobry pomysł, tak w świetle docelowego dobrego efektu ekonomicznego, jak i… środowiskowego - dodaje Paweł Bogacz.Wskazuje przy tym, że to Azja jest centrum światowej podaży, ale również i popytu, stanowiąc już o ponad 35 proc. obecnej wartości globalnego rynku węgla. Cała UE to zaledwie 12 procent.- Pomimo tej makroekonomicznej dominacji Chiny i Indie zwiększyły swoją produkcję węgla kamiennego w roku 2020 i zapowiadają dalsze wzrosty - podkreśla Bogacz. - Chiny wydobyły bowiem 3,8 mld ton (polska produkcja węgla stanowi 1,7 proc. chińskiej!), a zaimportowały następne ponad 400 mln ton, uzyskując rekord rocznej konsumpcji węgla na poziomie 4,2 mld ton. Otwarto tam także w 2020 roku nowe elektrownie węglowe o mocy większej niż wszystkie polskie elektrownie węglowe razem wzięte - wskazuje Bogacz.Co więcej, w 5-letnim planie rozwoju Chiny zapowiedziały utrzymanie konsumpcji węgla kamiennego na tym poziomie.- W tym samym czasie największy producent węgla kamiennego na świecie - Coal India Ltd - zatwierdził inwestycje o wys. 6,4 mld dolarów na projekty „węglowe”. Japonia z kolei wraca do węgla jako drugiego filaru swego systemu energetycznego - zauważa Paweł Bogacz.Co ciekawe - wobec tych planów wszystkie te kraje zapowiadają i - jak zapewniają ich władze - realizują politykę uzyskania neutralności w aspekcie emisji gazów cieplarnianych w ciągu kolejnych 40-50 lat. Jak to możliwe?- Wzmacnianie do 2035 roku pozycji sektora węglowego pozwoli Chińczykom na posiadanie niskokosztowej energii, opartej na własnych zasobach. Da ona im możliwość utwierdzenia i tak już wiodącej ich roli w gospodarce świata oraz zbudowania odpowiedniego, twardego kapitału finansowego do zmian - ocenia Paweł Bogacz. - W ten sposób Chińczycy chcą w ciągu kolejnych 25 lat zejść do poziomu neutralności emisyjnej. Zrobią to w oparciu o zgromadzony kapitał, wypracowaną bądź przejętą technologię oraz przygotowując ludzi i gospodarkę do tej zmiany. Wówczas, za kilkanaście lat, prawdopodobieństwo sukcesu gospodarczego takiej ambitnej polityki klimatycznej będzie zdecydowanie większe niż dziś. Bardzo podobną drogą chcą iść Indie, a także Indonezja - dodaje Paweł Bogacz.Zwraca przy tym uwagę na fakt, iż podobną drogę, choć przy nieco innych celach pośrednich, chce przejść również Japonia. Założyła ona bowiem, że w 2030 roku węgiel ma się stać głównym produktem stabilizującym system energetyczny kraju, uznając, że przy dzisiejszych i przyszłych technologiach (w tym czystych technologiach węglowych) węgiel będzie najtańszym i najbardziej bezpiecznym źródłem energii - przy odchodzeniu od energetyki atomowej.Utwierdzi to rolę Japonii w gospodarce świata i da wypracowanie odpowiedniego kapitału finansowego do zmiany, w tym opartej na własnej technologii.- Może więc spróbować skorzystać w części ze strategii wyznaczanej przez Azjatów, zwłaszcza że mamy jeszcze złoża kopalin energetycznych nadające się do niskokosztowej eksploatacji? Potrzebujemy dobrego stabilizatora dla zmieniającego się systemu energetycznego? Moim zdaniem warto - przekonuje Bogacz.Na mapie znaczących producentów węgla znajdują się także Stany Zjednoczone. Produkcja węgla w USA w 2019 roku osiągnęła poziom ok. 640 mln ton. W USA węgiel ostatnio przegrywa z gazem, a także z odnawialnymi źródłami energii. Jednak mówienie o końcu węgla w USA byłoby zdecydowanie przedwczesne.Ważnym producentem węgla jest także Indonezja, gdzie w 2021 roku planuje się wydobycie na poziomie 545 mln ton, tj. zbliżonym do ubiegłorocznego. W 2019 roku Indonezja odnotowała rekordową produkcję węgla w wysokości 616 mln ton. Zanotowano wtedy 12-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.- Byłem w Indonezji, tam w dużej mierze przeważają odkrywki, są tam olbrzymie pokłady węgla blisko powierzchni, gdzie tnie się ten węgiel niczym tort - mówi portalowi WNP.PL Zygmunt Łukaszczyk, były wojewoda śląski, były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego. - Natomiast pewne problemy mają tam w zakresie infrastruktury i transportu surowca do portów - dodaje.Kraj ten pozostaje jednym z największych światowych eksporterów węgla energetycznego, a Chiny i Indie to dla indonezyjskich producentów węgla dwa wiodące rynki handlowe. Dla indonezyjskiego górnictwa rok 2021 rozpoczął się korzystnie. Ceny węgla rosną, a eksport się zwiększa. Na przestrzeni ostatnich 25 lat Indonezja z drugorzędnego gracza na węglowym rynku weszła do węglowej pierwszej ligi. W Indonezji w coraz większym stopniu wzrost gospodarczy wiąże się właśnie z sektorem węglowym.Węgiel stanowi w przypadku Indonezji 60 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. W roku 2021 w Indonezji planuje się inwestycje wartości 6 mld dolarów - w tym projekty związane ze zgazowaniem węgla.- Indonezja będzie nadal stawiała na wydobycie, a także eksport węgla, na tym bowiem robi biznes - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Indie także chcą zwiększać wydobycie węgla. Jeszcze długo będą one bazować na węglu.Od lat oczy środowiska górniczego są skierowane także na Australię, gdzie w 2019 roku wydobyto około 550 milionów ton węgla. Australia od lat zajmuje ważną pozycję w globalnej produkcji i eksportu węgla koksowego kierowanego na potrzeby metalurgii.Znaczący do niedawna eksport węgla z Australii na rynek chiński - z uwagi na napięte relacje między tymi krajami - musiał zostać przekierowany na inne rynki, m.in. na indyjski.Jak wypadamy na tle globalnych potentatów? Polska ze swoim kurczącym się wydobyciem nie odgrywa istotnej roli na międzynarodowym rynku węgla. W 2020 roku wydobycie węgla kamiennego w Polsce wyniosło ok. 54,4 mln ton, a sprzedaż ok. 53 mln ton. Rok wcześniej, w 2019 roku, polskie kopalnie zdołały wydobyć ponad 61,6 mln ton węgla kamiennego - około 1,8 mln ton mniej niż w roku 2018. Sprzedaż węgla w roku 2019 wynosiła ponad 58,4 mln ton i była o 4,1 mln ton niższa niż w 2018 roku.W Unii Europejskiej węgiel pozostaje na cenzurowanym. Walka ze zmianami klimatu jest w znaczącej mierze uwarunkowana czynnikami natury politycznej. Należy tu wskazać chociażby na windowanie cen przymusowych uprawnień emisyjnych w systemie EU ETS, ustalenie celu zeroemisyjności w UE w 2050 roku, blokadę finansowania paliw kopalnych przez Europejski Bank Inwestycyjny czy podniesienie do 55 proc. celu redukcyjnego dwutlenku węgla w UE do 2030 roku.- Pozostajemy w kontrze do trendu światowego, bowiem na świecie jest inne zapatrywanie na węgiel, o wiele bardziej przyjazne niż ma to miejsce w Unii Europejskiej - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - Dziwię się, że w Unii jest obecnie aż taka nagonka na węgiel. Nie poprawi to klimatu na świecie, bo przecież dwutlenek węgla nie zna granic. To jest ideologia. Ręce opadają, bo to wbrew logice - ubolewa naukowiec.Osiągnięcie neutralności klimatycznej może kosztować UE nawet 550 mld euro, a zdominowany przez OZE system elektroenergetyczny zagrożony pozostaje ryzykiem braku ciągłości dostaw i blackoutami.- Zbyt gwałtowna lub całkowita eliminacja paliw konwencjonalnych jest niebezpieczna, dlatego konieczne jest zagwarantowanie rozwiązań zapewniających dostawę energii w przypadku braku możliwości wystarczającej produkcji energii z OZE - zaznaczał niedawno prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. - Musimy więc wciąż rozmawiać i tłumaczyć, iż działania związane z transformacją energetyczną, zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu gospodarczego, powinny być wprowadzane stopniowo. Działania zbyt gwałtowne mogą przynieść odwrotny skutek, ze szkodą dla społeczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego Europy.Unia Europejska ma minimalny wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, za którą aż w dwóch trzecich odpowiadają kraje Azji, Chiny i USA. Jednocześnie ujemny bilans handlowy UE z państwami, w których produkcja dóbr nie jest w żaden sposób obarczona kosztami emisji, bezustannie się powiększa. Także to należy mieć na uwadze, mówiąc o kwestiach rozwoju energetyki, miksu energetycznego czy też bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw.Zobacz także: Co z KPO, transformacją i polityką energetyczną? Rozmawiamy z Pawłem Poncyljuszem