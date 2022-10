Największe rosyjskie zagłębie węglowe pogrąża się w kryzysie. Dwie kopalnie zamknięte

Jak podało Ministerstwo Przemysłu Węglowego regionu Kemerowo, produkcja węgla w tym najważniejszym rosyjskim zagłębiu węglowym spadła rok do roku aż o 9 proc.

Jak podali urzędnicy, w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. przedsiębiorstwa wydobywcze węgla w regionie Kemerowo wyprodukowały 162,5 mln ton węgla w porównaniu do 179,1 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to, że produkcja w kopalniach regionu spadła w ciągu roku o 9 proc.

Co gorsza, tendencja jest spadkowa. Kopalnie regionu Kemerowo wyprodukowały we wrześniu 18,5 mln ton węgla, czyli już o 12 proc. mniej niż we wrześniu roku poprzedniego.

Produkcja węgla koksowego w okresie styczeń-wrzesień spadła o 7 proc. - do 48,4 mln ton (rok wcześniej - 52,1 mln ton), węgla energetycznego o 10 proc. do 114,1 mln ton (rok temu 127 mln ton).

W ciągu dziewięciu miesięcy górnictwo odkrywkowe zmniejszyło produkcję o 7,3 proc. - do 106,7 mln ton, a kopalnie głębinowe o 13 proc. do 55,8 mln ton.

Szybko spada eksport węgla. Wyniósł on w omawianym okresie 88,1 mln ton, czyli aż o 15,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Efektem tego było wstrzymanie prac w dwóch odkrywkach - Kisielewska i Południowo-Kuźniecka.

Obecne problemy kopalń regionu to efekt napaści Rosji na Ukrainę i związanych z tym sankcji nałożonych na Rosję. Wielu odbiorców rosyjskiego węgla zablokowało możliwość jego importu do siebie. To zaś odbija się na regionie.