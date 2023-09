Największy emitent CO2 kupuje więcej węgla z Rosji i Mongolii

Import węgla kamiennego do Chin wzrósł w sierpniu 2023 roku.

Dostawy rosyjskiego węgla osiągnęły w sierpniu 2023 roku poziom 9,97 mln ton, w porównaniu z 8,99 mln ton w lipcu i były o 16,7 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Z kolei import z Australii również wzrósł o 6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem - do 6,69 mln ton, podczas gdy przywóz z Mongolii (głównie węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali) wzrósł o 20,5 proc. do rekordowego poziomu 7,16 mln ton.

Jak wskazuje Reuters, całkowity import węgla do Chin wyniósł w sierpniu 2023 roku 44,3 mln ton, co stanowi rekordową wielkość w ciągu jednego miesiąca.

Wydobycie węgla w Chinach obniżyło się nieco w ostatnich miesiącach, bowiem władze zaostrzyły zasady bezpieczeństwa i zamknęły kopalnie na czas inspekcji w związku z serią śmiertelnych wypadków.