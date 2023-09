Największy producent miedzi na świecie ma problemy

Firma Codelco obniżyła szacunki produkcji na 2023 rok do 1,31-1,35 mln ton metrycznych miedzi.

Maximo Pacheco, prezes chilijskiej państwowej spółki Codelco, największego na świecie producenta miedzi, powiedział w środę 13 września, że firma jest solidna finansowo, odrzucając raport organu branżowego, w którym stwierdzono, że jest zagrożona niewypłacalnością - wskazuje Reuters.

- Czy ktoś z was uważa, że ​​Codelco rzeczywiście grozi niewypłacalność? To znaczy, wydaje mi się to bzdurą - powiedział Pacheco.

Pacheco odpowiedział na raport centrum badań miedzi CESCO, w którym stwierdzono, że jeśli obietnice produkcyjne nie zostaną spełnione, wysoki poziom zadłużenia może doprowadzić do niewypłacalności.

- Niewłaściwe jest dla nas twierdzenie, że Codelco to firma, która ma problemy finansowe lub problemy z bilansem - stwierdził Maximo Pacheco. - W roku, w którym produkcja spadła, a my mamy opóźnienia w realizacji projektów, EBITDA Codelco przekroczy 5 miliardów dolarów - zaznaczył.

Jak wskazuje Reuters, nękana problemami operacyjnymi spółka Codelco odnotowała w 2022 roku najniższy poziom produkcji od ćwierć wieku. W lipcu firma obniżyła szacunki produkcji na 2023 rok do 1,31-1,35 mln ton metrycznych miedzi, co oznacza spadek z wcześniej prognozowanego 1,35-1,45 mln. Tymczasem zadłużenie wzrosło do około 20 miliardów dolarów.

Podstawową działalnością Codelco jest poszukiwanie, rozwój i eksploatacja zasobów mineralnych, przetwarzanie ich w celu produkcji rafinowanej miedzi i produktów ubocznych, a następnie sprzedaż klientom na całym świecie. Codelco wykonuje te zadania poprzez siedem oddziałów wydobywczych.