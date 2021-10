Napięta sytuacja na rynku węgla napędza wzrost cen surowca

Na międzynarodowym rynku węgla panuje coraz to bardziej napięta sytuacja, która we wrześniu przełożyła się na dalszy wzrost cen surowca. Mocno ograniczona podaż wszystkich gatunków węgla w obszarze Europy oraz Azji nie nadąża za popytem. A ten wzrasta z uwagi na odbicie gospodarek po pandemii, jak również z powodu czynników o charakterze sezonowym.

Moce węglowe mocno dociążone

Odbiorcy w Indiach musieli zadowolić się surowcem o niższych parametrach tj. NAR 5 100 kcal/kg, który wymaga minimalnego wzbogacenia. Tym samym wysokogatunkowy surowiec australijski o parametrach NAR 6 000 kcal/kg sprzedawany był za znacznie wyższą cenę z uwagi na perspektywy ograniczenia jego podaży, w sytuacji gdy konkurencyjni producenci z RPA i Rosji usiłują zwiększyć jego produkcję.Czytaj także: Polska ma być rynkiem zbytu dla drożejącego węgla i drożejącej energii Sytuacja w europejskiej części rynku też pozostawała napięta. Przede wszystkim z uwagi na sytuację popytowo-podażową w świecie i spadającego poziomu zapasów w centrum przeładunkowym ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) w szczególności, uwzględniając ograniczenie dostaw surowca kolumbijskiego, gdzie jeden z większych producentów węgla Prodeco nadal wstrzymuje wydobycie.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - rynek ARA jest obecnie jednym z rynków węgla morskiego na świecie o najwyższych notowaniach. Dzienny indeks ARA w dniu 24 września był o 16,70 dol/t powyżej indeksu FOB Newcastle i jednocześnie 20,14 dol/t poniżej najwyższego poziomu w historii.Z kolei w ostatnim miesięcznym notowaniu tygodniowy indeks DES ARA osiągnął poziom aż 185,68 dol/t. Jednocześnie cena w ARA pozostaje poniżej ceny wyznacznikowej dla krajowego rynku NAR 5 500 kcal/kg w Chinach.Ograniczenia podaży gazu oraz zmniejszone przepływy rosyjskie przez gazociąg jamalski do Niemiec spowodowały kolejne wzrosty cen gazu. To pogorszyło opłacalność wytwarzania energii z gazu w stosunku do węgla. W Niemczech w ostatnich tygodniach wzrosła marża generacji w elektrowniach węglowych o różnej sprawności. Zatem dostępne moce węglowe w całej Europie mogą pracować na poziomie zbliżonym do maksymalnego.Poza tym marże generacji w przypadku elektrowni węglowych na wszystkie kwartały w 2022 roku pozostały na stosunkowo stałym poziomie, jednak te dla niektórych wysokosprawnych elektrowni węglowych są wyższe we wszystkich okresach.Obecne ceny gazu, energii elektrycznej i węgla sugerują, że najbliższa zima będzie okresem znaczącego ryzyka, a wobec braku dodatkowych realnych środków zwiększenia szybkich dostaw gazu, w całej Europie zaczęto już odczuwać pewną reakcję ze strony popytu.Niektórzy odbiorcy przemysłowi, w tym między innymi producenci nawozów w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie, zawiesili produkcję z powodu wysokich cen gazu, natomiast po stronie detalicznej wielu małych brytyjskich dostawców energii upadło.Uwzględniając mocno akcentowaną w ostatnich latach dekarbonizację okazuje się, że węgiel i gaz mogą podrożeć dzięki różnym czynnikom. Według ekspertów w perspektywie długoterminowej to odnawialne źródła energii pozostaną nadal najbardziej opłacalną opcją. Dowodem tego jest fakt, że mimo chwilowej hossy na paliwa kopalne kredytodawcy wycofują się z finansowania projektów związanych z nimi, natomiast główni producenci przestawiają się na alternatywne rozwiązania o niższej emisji dwutlenku węgla.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, problemy te będą się tylko pogłębiać, a niedopasowanie podaży do popytu będzie prowadzić do niestabilnych cen paliw, które mogą siać spustoszenie w przepływach pieniężnych wytwórców.