Nasze kopalnie potrzebują inwestycji, których nie robimy

Wybudujemy sobie obok drugą Ziemię, gdzie będziemy stawiać te farmy fotowoltaiczne i wiatrowe?! - pyta Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

Bogusław Ziętek wskazuje, że trzeba mieć świadomość, iż Polska musi iść własną drogą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Ziętek podkreśla, że niestety w tej sprawie ulegamy naciskom Unii Europejskiej, która podąża złą drogą.

Kiedy Unia rozpoczynała swoją krucjatę klimatyczną, to na świecie wydobywano 4 mld ton węgla. A w roku ubiegłym wydobyto na świecie 8,5 mld ton węgla - zaznacza Bogusław Ziętek.

- Kryzys energetyczny, który zaczął się ponad rok temu i który się pogłębia, wojna w Ukrainie, która trwa i trwać jeszcze długo będzie, mimo że wszyscy życzymy sobie, aby jak najszybciej się skończyła. To są powody, dla których Polska ma swoje obciążenia, ale mogłaby mieć również swoje szanse ze względu na bogactwo, jakim są nośniki energetyczne, które posiadamy - ocenił Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80 podczas spotkania 8 maja, w którym uczestniczył również Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski oraz inni politycy tego ugrupowania.

- To jest oczywiście węgiel kamienny oraz węgiel brunatny, który jest też w ogromnej ilości w posiadaniu naszego państwa. Ten trudny czas mógłby zostać wykorzystany do otwarcia nowych szans, jakie przed nami stoją, a niestety jest on marnowany - zaznaczył Bogusław Ziętek.

Jeżeli stara odkrywka się sczerpie i nie będzie Złoczewa, to będzie to oznaczało dla Polski katastrofę

Zwrócił się przy tym do Zbigniewa Ziobro, dziękując mu między innymi za zaangażowanie w zakresie odkrywki węgla brunatnego Złoczew.

- To bowiem jest jedna piąta naszych mocy energetycznych, to jest 20 proc. energii, które potrzebuje Polska - mówił Bogusław Ziętek o Elektrowni Bełchatów. - I jeżeli stara odkrywka się sczerpie i nie będzie Złoczewa, to będzie to oznaczało dla Polski katastrofę. Dlatego, że my potrzebujemy coraz więcej energii, a nie coraz mniej - podkreślił Ziętek.

- Fajnie, że mamy budować elektrownie atomowe i że OZE się rozwija. Ale tak, czy siak, tej energii nam będzie brakować - zaznaczył Ziętek. - I takie inwestycje, jak Złoczew powinny również dotyczyć kopalń śląskich. Jest bowiem cały szereg kopalń, w których powinno się przeprowadzić inwestycje - ocenił.

Tutaj Ziętek wymienił między innymi kopalnię Sośnica. A potem zwrócił uwagę na kolejne zakłady.

- To jest też 140 mln ton węgla, które pozostały po zlikwidowanej kopalni Makoszowy - niemetanowej. To też złoża kopalni Piast-Ziemowit, czy złoże kopalni Bolesław Śmiały. To są też złoża kopalń rudzkich: Halemba i Bielszowice - złoża węgla koksowego - wymieniał Ziętek.

- Dlatego chcemy szukać sojuszników w naszej walce. Nie tylko o górnictwo i o Śląsk, ale o los całej Polski, bo Polska bez węgla sobie nie poradzi - zaznaczył Ziętek.

Polska musi iść własną drogą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne

- Ktoś, kto dzisiaj usiłuje nam wmówić, że OZE to jest przyszłość naszego kraju, po prostu nie wie, o czym mówi. Wybudujemy sobie obok drugą Ziemię, gdzie będziemy stawiać te wszystkie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe?! - pytał Bogusław Ziętek.

- Czy będziemy ziemię odbierać rolnikom i wycinać lasy, aby stawiać tam te farmy wiatrowe i fotowoltaiczne?! Ktoś, kto nam funduje taką przyszłość, funduje nam katastrofę gospodarczą i ubóstwo energetyczne dla wielu milionów ludzi - ocenił.

- Trzeba mieć świadomość, że Polska musi iść własną drogą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Niestety w tej sprawie ulegamy naciskom Unii Europejskiej, która idzie złą drogą - zaznaczył Ziętek.

- Taką drogą, która prowadzi UE do katastrofy. Kiedy Unia rozpoczynała swoją krucjatę klimatyczną, to na świecie wydobywano 4 mld ton węgla. A w roku ubiegłym wydobyto na świecie 8,5 mld ton węgla - przypomniał Bogusław Ziętek.