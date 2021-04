Nawet jak przestaniemy wydobywać węgiel, to nikt tego nie zauważy

- Cała ta doktryna antywęglowa zdaje się być zupełnie obojętna wobec faktów, które mają miejsce obok nas. Przykładowo wydobycie węgla w Polsce to 1,7 proc. wydobycia chińskiego, które stale rośnie. To znaczy, że jeżeli w ogóle przestaniemy wydobywać węgiel kamienny, to nikt w świecie nawet tego nie zauważy. Ponadto uparliśmy się, że decydującym dla emisji CO2 jest wydobycie węgla a nie sposób jego spalania, czyli wykorzystania w energetyce - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jednocześnie wskazuje, że skutki pandemii wobec gospodarki nie są jeszcze do końca znane. Cały czas bowiem sytuacja nie powróciła do stanu sprzed pandemii.- Natomiast budzi zdziwienie fakt, że w czasach, kiedy pandemia koronawirusa zrujnowała realia gospodarcze w skali jeszcze do końca nieznanej, my decydujemy się na najbardziej kosztowną reformę gospodarczą w historii III RP - ocenia Jerzy Markowski. - Do tego naiwnie wierzymy, że tzw. środki pomocowe są wystarczające dla stworzenia alternatywy energetycznej. Mówiąc kolokwialnie: one wystarczą na pogrzeb elektroenergetyki, ale nie wystarczą na stworzenie realnej alternatywy energetycznej - podkreśla Markowski.I zwraca uwagę, że wygląda to naprawdę niepokojąco a skutki takich działań mogą być fatalne dla gospodarki.- Zwłaszcza w Polsce, gdzie zmiana modelu energetycznego niczego nie zmieni - ani w skali Europy ani świata, a spowoduje wielki problem cywilizacyjny - podsumowuje Jerzy Markowski.Czytaj także: Bogusław Ziętek: kopalnie Bielszowice i Halemba powinny trafić do JSW lub do spółki celowej