Nawet najgorszy polski węgiel i brykiet są lepsze niż breja, która przypływa z zagranicy

Jakość węgla z importu pozostawia wiele do życzenia. Sieć ostatnio obiegają filmy z portów, do których trafia czarna glina, breja pomieszana z węglem. Lepiej kupować nawet najgorszy polski węgiel niż niepewny z zagranicy i postawić na brykiet energetyczny.

Chcąc szybko kupić węgiel, sprowadza się do Polski surowiec taki, jaki oferowany jest w portach w państwach, które wydobywają surowiec.

Bierze się to, co akurat jest do kupienia, a nie to, czego faktycznie potrzeba.

Finał będzie taki, że otrzymamy węgiel nie taki, na jaki czekamy. Przede wszystkim o bardzo słabych parametrach kalorycznych.

Na polskim rynku, mimo importu węgla z odległych krajów, może zabraknąć około 2,5 mln ton węgla opałowego.

Jarosław Grzesik z górniczej Solidarności o problemach z węglem z importu

O problemach związanych z importem dużych ilości kiepskiej ilości węgla dosadnie mówił niedawno portalowi WNP.PL Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

- Za chwilę będziemy mieli nadmiar węgla, tylko że w tych najsłabszych sortymentach - zaznaczył Jarosław Grzesik.

Dziś zapytaliśmy o to również Jerzego Markowskiego i Arkadiusza Siekańca

Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki o problemach z węglem

Zdaniem Jerzego Markowskiego problem bierze się z tego, że nie jest przestrzegana zasada, iż węgiel sprowadza się na zamówienie jakościowe użytkownika.

- Bez względu na to, czy to elektrownia, czy elektrociepłownia, to zawsze chodzi o urządzenia o konkretnych parametrach i tym samym dany odbiorca musi otrzymać węgiel o parametrach użytecznych dla urządzeń spalających.

A problem polega na tym, że chcąc szybko kupić węgiel, sprowadza się do Polski surowiec taki, jaki oferowany jest w portach w państwach, które wydobywają węgiel. I zajmują się tym różnego rodzaju pośrednicy, którzy jednocześnie ponoszą ryzyko finansowe wynikające z uzyskania akredytywy w banku, czyli gwarancji płatności przez bank.

Finał będzie taki, że otrzymamy węgiel nie taki, na jaki czekamy. Przede wszystkim o bardzo słabych parametrach kalorycznych, nierzadko niższych, niż posiada sprzedawany w Polsce węgiel tzw. niższej jakości. Poza tym znikomy jest w sprowadzanym węglu udział frakcji grubej. Nie tylko ze względu na niezdolność wyprodukowania takiego węgla w Afryce, Mozambiku czy Kolumbii, ale przede wszystkim ze względu na wielokrotność przeładunku, co sprzyja kruszeniu węgla.

Na rynkach światowych nie ma wystarczającej ilości węgla grubego, wobec tego mamy trzy wyjścia z sytuacji. Po pierwsze poważnie potraktować produkcję brykietów z miałów energetycznych. Po drugie, zwiększyć sprzedaż węgla polskiego gorszej jakości, bowiem nawet najgorszy polski węgiel jest lepszy od najlepszych śmieci. Tych śmieci, którymi ludzie będą palić w Polsce z uwagi na brak, a zwłaszcza na ceny węgla. Natomiast optymalną metodą jest poważna rozmowa o zwiększeniu wydobycia węgla energetycznego w Polsce. A o tym niestety nikt odpowiedzialny za sytuację rozmawiać nie chce - mówi.

Arkadiusz Siekaniec, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce o problemach z węglem

- Nam, jako Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce, trudno się odnieść do jakości węgla, który jest importowany do Polski. Mówi się, że straty w wyniku niskiej kaloryczności w porównaniu do węgla krajowego mogą wynieść około 20-40 proc.

Naszym zdaniem rząd powinien dołożyć wszelkich starań, aby braki na rynku uzupełnić węglem krajowym. Do tego potrzebne są jednak szybkie inwestycje, które pozwolą uzupełnić deficyt surowca na rynku w kolejnych latach - zaznacza nasz rozmówca.

