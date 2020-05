Nęci, ale... Polskie firmy okołogórnicze Australii nie zawojowały

Zarówno w Polsce, jak i w Australii górnictwo to istotna część gospodarki. Kraj z antypodów eksportuje ponad 68 proc. zasobów naturalnych, co tamtejszej gospodarce daje przychody przekraczające 200 mld dolarów australijskich. Australia to znaczący w skali międzynarodowej producent węgla (około 500 mln ton).

I wskazuje na niegdysiejsze wyjazdy polskich naukowców do Australii, by przygotować grunt pod późniejszy eksport polskich maszyn i urządzeń na rynek niezwykle trudny i wymagający.- Kopex ponad dziesięć lat temu dostarczył komplet obudów górniczych na rynek australijski. Przygotowywaliśmy się do pojawienia się tam z kombajnami i całym kompleksem - wspomina Marian Kostempski. - Z reguły są tam kopalnie jednościanowe lub dwuścianowe - pamiętam, że w Queensland i Nowej Południowej Walii były to głównie kopalnie jednościanowe. Taka kopalnia nie może sobie pozwolić na żadne przestoje.Australijskie firmy żądały gotowości wszystkich maszyn i urządzeń w 99 procentach (głównie chodziło o kompleksy ścianowe).- Mieliśmy tam swe przyczółki. Pamiętam też, że - oprócz wysokich wymagań w kwestii doświadczenia - była jeszcze konieczność potwierdzenia bardzo wysokiej wydajności. Musiały to być maszyny dużej mocy, zintegrowane z sobą. Wymagania techniczne też były bardzo wyśrubowane - dodaje Marian Kostempski.Jak widać, sporo czasu minęło, lecz polskie firmy okołogórnicze australijskiego rynku nie zawojowały. I raczej szybko się to nie zmieni... Takiej ekspansji nie będzie też w najbliższym czasie sprzyjać pogarszająca się sytuacja na rodzimym rynku węgla. W związku z nią producenci surowca ograniczają zamówienia od firm okołogórniczych, którym jest przez to trudniej funkcjonować.Czytaj także: Firmy z branży okołogórniczej apelują do premiera: Prosimy o powołanie zespołu kryzysowego