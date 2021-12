Negocjacje płacowe w PGG. Dziś ważne spotkanie

Od 21 grudnia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) trwa pogotowie strajkowe. Tego samego dnia rozpoczęły się blokady torów, którymi transportowany jest surowiec do elektrowni. W akcji brały udział kolejno kopalnie: Piast-Ziemowit, Staszic-Wujek, Halemba, Mysłowice-Wesoła, Sośnica, Rydułtowy, Bielszowice, Marcel, Jankowice i Chwałowice. Dobowe blokady dotyczyły węgla transportowanego do elektrowni, a sprzedaż surowca dla odbiorców indywidualnych odbywała się normalnie. We wtorek 28 grudnia w PGG odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące kwestii płacowych z udziałem wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika.