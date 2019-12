Nerwowe wyczekiwanie co do łączenia kopalń w PGG. Analizy trwają

Niepokój załóg w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) budzi pomysł połączenia w jeden organizm trzech byłych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego - Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła i Wujek oraz pomysł dołączenia kopalni Sośnica do kopalni zespolonej Ruda. Na razie żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, bowiem prowadzone są analizy. W spółce nie komentują sprawy, ale obawy są. - Jesteśmy wrażliwi na łączenie kopalń, bo to może zwiastować likwidację któregoś z łączonych zakładów - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Czytaj więcej na ten temat: Wyznaczono mediatora w PGG. Kolejna tura negocjacji płacowych w połowie stycznia Listopadowe rozmowy w Polskiej Grupie Górniczej zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Zarząd spółki zgodził się na postulowane przez związkowców włączenie tzw. dodatków gwarantowanych do sumy, na podstawie której będzie naliczana nagroda roczna, tzw. czternastka.Oznacza to, że górnicy mogą otrzymać nawet kilkaset złotych więcej. Strony nie porozumiały się natomiast w kwestii podwyżek zasadniczego wynagrodzenia.Związki w Polskiej Grupie Górniczej domagają się płac wyższych o 12 proc. od stycznia 2020 roku. Spełnienie tego żądania oznaczałoby - jak wskazywała spółka - wzrost jej kosztów stałych niemal o 610 mln zł w skali roku.Część żądań związków zawodowych spełniono we wrześniu tego roku. Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej 10 grudnia 2019 roku otrzymali jednorazową premię w wysokości 860 zł brutto. W przyszłym roku utrzymane zostaną także dodatki do dniówek w wysokości od 18 do 32 zł.Polska Grupa Górnicza (PGG) to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Obecnie w skład PGG wchodzi 8 kopalń. PGG zatrudnia około 42 tys. osób i wydobywa rocznie około 30 mln ton węgla. Zaopatruje głównie rynek krajowy, w tym energetykę zawodową.