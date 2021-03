Nie będzie śląskiego okrągłego stołu. Minister: nie zachęcam nikogo do pracy pod ziemią

9 marca ma odbyć się kolejna, a według oczekiwań strony rządowej - ostatnia - runda negocjacji umowy społecznej z górniczymi związkami zawodowymi. - Są kwestie, z którymi się nie zgadzamy. To są pomysły, których nie da się w stanie w tym systemie prawnym zrealizować. Można jednak je zrealizować inaczej i to będziemy stronie społecznej proponować - mówi przed przyszłotygodniowym spotkaniem w Katowicach Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych.

- Niektóre rozwiązania pracownicze czy np. sposób gwarantowania zatrudnienia poprzez ustawę to są kwestie, z którymi my się nie zgadzamy jako strona rządowa. Uważamy, że to są pomysły, których nie da się zrealizować w tym systemie prawnym. Można jednak je zrealizować inaczej i to będziemy stronie społecznej proponować.W założeniu MAP górnictwo węgla kamiennego do jego całkowitego wygaszenia ma bazować na obecnie zatrudnionych pracownikach. Jeśli będą nowe etaty, to dla wyższej klasy specjalistów.– Z całą pewnością nie zachęcam dzisiaj nikogo, aby swoją karierę zawodową planował pod ziemią - w górnictwie węgla kamiennego. Pewnie przy węglu koksowym można to rozważać, bo tutaj mamy inną sytuację rynkową. Będę chciał, żeby nowych pracowników w górnictwie było jak najmniej, tak aby w pierwszej kolejności zatroszczyć się o miejsca pracy tych, którzy już pracują – dodaje wiceminister Soboń.Na koniec w „Rządowej ławie” minister podkreśla, że ustalenia mówiące o tym, iż górnicy będą mieli możliwość wpływu na ostateczny kształt PEP 2040, pozostają w mocy.