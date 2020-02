Nie będzie szans na pokonanie „zielonych” branż - ocenia prezes PGG i apeluje o sprawiedliwą transformację

Transformacja energetyczna dla ochrony klimatu musi odbywać się w zgodzie z ładem społecznym, przez racjonalne decyzje gospodarcze, ochraniając konkurencyjność europejskiego przemysłu. Transformacja na pewno nie może oznaczać wyłącznie zamykania elektrowni i kopalń, wstrząsów społecznych, ubóstwa i wykluczenia cywilizacyjnego Polaków - zaznacza Tomasz Rogala, prezydent Euracoal i prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Wartości, których nie można zmarnować

Czytaj także: Terytorialne plany sprawiedliwej transformacji. Dobrze napisane dadzą miliardy euro I przypomina, że dzięki samej tylko Polskiej Grupie Górniczej dobrą pracę (o połowę lepiej płatną niż przeciętnie w regionie) ma 42 tys. ludzi bezpośrednio przy produkcji i ok. 200 tys. w otoczeniu firmy, w podatkach i opłatach publicznych budżet centralny zyskuje 3,1 mld zł rocznie, a do lokalnych i regionalnego budżetów wpływa ponad 170 mln zł.Prawie 800 mln zł za zakupy i dzierżawę otrzymują co roku dostawcy zaawansowanego technicznie sprzętu i prosperuje 3,5 tys. kooperantów, uczelnie i instytuty naukowe rozwijają kilkanaście projektów badawczych, rynek napędzają obroty na poziomie 9 mld zł rocznie.- Takich wartości nie wolno zmarnować w procesie transformacji sektora - mówi Rogala. - Trzeba je umiejętnie ochronić i przetransponować razem z pracownikami do nowoczesnych i perspektywicznych branż. Jeszcze niedawno nasz argument przypominał wołanie na puszczy, ale przebił się i Bruksela coraz lepiej rozumie powagę sytuacji. Wprawdzie budżet projektowany na opłacenie transformacji jest wciąż zdecydowanie niewystarczający, jednak już o kilkadziesiąt razy większy niż na początku, zanim zaczęliśmy przedstawiać nasze racje - zaznacza Rogala.I wskazuje, że niestety, co do unijnej polityki klimatycznej musimy uznać fakty.- Co z tego, że mamy inne zdanie, że potrafimy go dowieść, jeśli rzeczywistość właśnie przetacza się po nas, jak walec? Uważam, że praktycznie biorąc przełamanie zielonego trendu w UE jest już niemożliwe, trzeba się do niego dostosować, tylko na własnych warunkach - zaznacza Rogala. - Musimy jak najprędzej obmyśleć strategię przetrwania - a to oznacza mądrą transformację branży wydobywczej - podkreśla.I wskazuje, że górnictwo jest do niej przygotowane technologicznie, jest otwarte na innowacje i zmiany.- Dodajmy, że w historii to właśnie górnictwo zawsze szło w awangardzie postępu w rozwoju technologii, górnicy nigdy nie bali się ryzykować dla wspólnego dobra - zaznacza Rogala.I wskazuje, że wygramy, jeśli uda się nam doprowadzić do tego, że będzie to sprawiedliwa i zrównoważona transformacja.- Jej warunki zawarliśmy w październiku 2019 roku w deklaracji warszawskiej po kongresie Energy Summit - zaznacza Rogala. - Transformacja energetyczna dla ochrony klimatu musi odbywać się w zgodzie z ładem społecznym, przez racjonalne decyzje gospodarcze, ochraniając konkurencyjność europejskiego przemysłu. Transformacja na pewno nie może oznaczać wyłącznie zamykania elektrowni i kopalń, wstrząsów społecznych, ubóstwa i wykluczenia cywilizacyjnego Polaków - podkreśla Tomasz Rogala.Zobacz też: PGG: podpisano protokół rozbieżności