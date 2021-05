Nie brak optymizmu na międzynarodowym rynku węgla

Stopniowe, chociaż powolne ożywienie mające miejsce na międzynarodowym rynku węgla w pierwszym kwartale tego roku, trochę wyhamowało w kwietniu. Głównie w obszarze rynku Azji-Pacyfiku. Nadal na rynek ten wpływa zakaz importu węgla australijskiego do Chin, który przekłada się też na zmiany dotychczasowych międzynarodowych przepływów handlowych.

Większa produkcja energii z węgla

Jak zaznacza katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - wyraźnie lepiej w kwietniu kształtowały się perspektywy dla europejskiego sektora węglowego.O ile marzec zapowiadał już znaczne ożywienie w produkcji energii z paliw kopalnych, ze względu na bardzo słabą produkcję energii z źródeł odnawialnych, to kwiecień pogłębił jeszcze ten trend, sprzyjając wzrostom indeksu CIF ARA na przestrzeni całego miesiąca. Cena surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg w ostatnim notowaniu dziennego indeksu CIF ARA, po raz pierwszy od dwóch lat przekroczyła poziom 76 dol/t.Łączna produkcja energii w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji odbiła się znacząco w kwietniu (17 proc. w skali roku) wobec analogicznego okresu w ubiegłym roku, kiedy obniżyła się o 16 proc., niemniej pozostała trochę niższa w stosunku do kwietnia 2019 roku.Przy tym współczynniki mocy zainstalowanej w przypadku źródeł odnawialnych były nieco wyższe niż średnie sezonowe, jednak produkcja energii jądrowej wzrosła zaledwie o 2 proc. w porównaniu z kwietniem 2020 roku, co spowodowało zwiększenie mocy opartych na paliwach kopalnych, by sprostać wzrostowi zapotrzebowania na energię.Spowodowało to wzrost produkcji energii w ujęciu rocznym ze wszystkich paliw kopalnych, przy czym konsumpcja gazu wzrosła o 85 proc., a węgla brunatnego i ropy o 54 proc. A największy proporcjonalny wzrost odnotowano w przypadku węgla - o 110 proc., bowiem, konkurencyjność tego paliwa zwiększyła się z uwagi na wzrost cen gazu.Po stronie podaży nastąpiły oznaki odbudowującej się dostępności kolumbijskiego oraz amerykańskiego surowca w Europie. Dane wskazują, że dwa statki Capesize i dwa statki Panamax zostały załadowane w Puerto Bolivar do Holandii w marcu, natomiast statki Capesize wyruszyły również do Niemiec i Hiszpanii. Oznacza to znaczny wzrost w porównaniu z lutym, kiedy to tylko jeden statek typu Capesize i jeden Panamax zostały wysłane do Europy.Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w drugim kwartale spodziewane są także zwiększone dostawy surowca USA na rynek europejski. Jednak analitycy wskazują, że pomimo niskiego poziomu zapasów w europejskich portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) - w marcu wyniósł on 3,4 mln ton - będzie on nieznaczny ze względu na obecne wysokie ceny FOB oraz stawki frachtowe.Czytaj także: Nie jest łatwo likwidować to, co zawsze było symbolem i siłą