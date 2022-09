Nie da się zwiększyć wydobycia węgla zaklęciami

- Pozyskanie węgla z innych kierunków niż Rosja jest wielkim wyzwaniem - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

Herbert Leopold Gabryś wskazuje, że obecnie największym problemem, jeżeli chodzi o górnictwo, jest to, jak sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian na rynkach paliw i energii w roku 2021 i jak sprostać potrzebie zwiększenia produkcji węgla energetycznego po zerwaniu importu z Rosji.

Jego zdaniem, jesteśmy jak biegacz w wyścigu przez płotki, któremu starter przypadkiem z ostrej broni strzelił w stopę.

A nam biec trzeba. Mimo „płotków”. I do tego musimy dobiec do mety. Z sukcesem, bo klęski ludzie z zimnych domów nie darują - zaznacza Herbert Leopold Gabryś.

Jak dziś najkrócej można scharakteryzować to, co dzieje się z górnictwem węgla kamiennego w Polsce?

- Przypomina mi się obrazek sprzed kilku lat. Media relacjonowały aktywność młodzieży na rzecz klimatu. Prezentowano w głównych wydaniach Wiadomości obrazek dziewczynki, tak na oko dziesięcioletniej, z napisem na tekturce wielkości tornistra „Precz z Węglem”. No to spełnia się! Górnictwo „robi precz z węglem” na drodze likwidacyjnej - przepraszam, restrukturyzacyjnej - rozłożonej w czasie, ale w tę właśnie stronę.

Na koniec 2020 roku mieliśmy w kopalniach węgla kamiennego w Polsce 77 czynnych ścian

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku węgla, zważywszy na to, że wprowadziliśmy w kwietniu embargo na węgiel rosyjski, pomimo tego że zapasy węgla znajdowały się na dramatycznie niskim poziomie?

- Za pierwsze półrocze 2022 roku wydobycie węgla kamiennego łącznie w kraju wyniosło 27 891 tys. ton. Porównywalne, jak odpowiednio przed rokiem. Więcej o 0,6 proc. Z tego energetycznego, bo o nim najczęściej mówimy, ostatnio - 21 554 tys. ton.

Narastająco nieco więcej, bo o 0,7 proc. niż przed rokiem. W marcu, kwietniu i maju nieco więcej niż w roku ubiegłym. Ale w samym czerwcu tegoż węgla - już po nawoływaniu o większe wydobycie - nieco mniej.

Stan zapasów po rezygnacji z dostaw węgla z Rosji na koniec czerwca był niski, jak na miesiące wcześniejsze. W styczniu 2021 roku wynosiły te zapasy 5 mln 359 tys. ton, w czerwcu 2021 było 4 858 tys. ton, a na koniec roku 1 915 tys. ton. W czerwcu 2022 roku zaś już tylko 1 mln 292 tys. ton. Odcięliśmy import przede wszystkim węgla energetycznego dla odbiorców drobnych. Energetyka zawodowa korzystała z niego w ilościach śladowych.

Na koniec 2020 roku mieliśmy w kopalniach węgla kamiennego w Polsce 77 czynnych ścian. Na koniec 2021 r. o 6 mniej. Początek roku 2022 też nie był w utrzymaniu ścian łaskawy. A zatem, jak jest? Jeszcze robimy działania wpisujące się we wspomniane hasło: Precz z węglem. Choć przecież głód na węgiel wielki. A i rzeczywistość z nas chichocze.

Co jest obecnie największym problemem, jeżeli chodzi o rodzime górnictwo?

- To, jak sprostać wyzwaniom ze zmian na rynkach paliw i energii w roku 2021 i jak sprostać potrzebie zwiększenia produkcji węgla energetycznego po zerwaniu importu z Rosji, aby zapewnić dostawy dla energetyki zawodowej oraz wesprzeć potrzeby rynku wewnętrznego drobnych odbiorców na najbliższe miesiące.

Jesteśmy jak ten biegacz w wyścigu przez płotki, któremu starter przypadkiem z ostrej broni strzelił w stopę. A nam biec trzeba. Mimo „płotków”. I do tego musimy dobiec do mety. Z sukcesem, gdyż klęski ludzie z zimnych domów nie darują.

Pozyskanie węgla z innych kierunków niż Rosja jest wielkim wyzwaniem w tak krótkim czasie

Czy podczas najbliższej jesieni i zimy zabraknie nam węgla? Z jak dużym niedoborem należy się liczyć?

- Nasz start w tej nowej rzeczywistości niech obrazuje wybrane porównanie wyników po pierwszym półroczu 2022 roku z tymi sprzed roku. Jest znamienne dla ogarnięcia skali problemu. Import węgla energetycznego za drugi kwartał 2021 roku wynosił 4 mln 733 tys. ton, gdy za 2022 rok odpowiednio 4 mln 777 tys. ton. Prawie równo. Przy wydobyciu w kraju także prawie równo, ponieważ 21 mln 414 tys. ton i 21 mln 553 tys. ton.

Ale import z samej Rosji za drugi kwartał 2021 roku wyniósł 3 mln 966 tys. ton, a za drugi kwartał 2022 roku już wyraźnie mniej, bo 2 mln 698 tys. ton. Przy czym w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku było jeszcze „bogato” - blisko wielkościom z roku ubiegłego. Zatem praktycznie po zerowym imporcie od czerwca zaczyna się wyścig.

Zapasy zjedliśmy, a import 8 mln 030 tys. ton w skali roku 2021 przepadł i trzeba go odbudowywać z innych kierunków. Pozyskanie węgla z innych kierunków niż Rosja jest wielkim wyzwaniem w tak krótkim czasie. Okupione musi być także wyższymi kosztami, ale i trudem przeorganizowania logistyki dostaw i dystrybucji.

Można, co zresztą robi operator systemu energetycznego, mniej obciążać generację energii elektrycznej z węgla kamiennego

Jak ocenia pan zapowiedzi przedstawicieli rządu o imporcie węgla z odległych kierunków?

- Na krótko i niewiele, to tak. Można bowiem, co zresztą robi operator systemu energetycznego, mniej obciążać generację energii elektrycznej z węgla kamiennego kosztem zwiększonego wydobycia węgla brunatnego.

Do końca lipca generacja z węgla kamiennego dała 49 784 GWh, gdy za ten sam okres w 2021 roku 55 526 GWh. To mniej o 5,22 proc. Ale w tych samych porównaniach z węgla brunatnego 27 445 GWh i 25 182 GWh. To z kolei więcej o 8,99 proc.

Dla dopełnienia z gazu ziemnego odpowiednio 6 256 GWh i 7 559 GWh - mniej o 17,24 proc. Przy zużyciu energii elektrycznej w kraju tylko o 0,5 proc. większym niż w roku poprzednim po lipcu. Bowiem gospodarka stygnie „korzystnie” dla bilansowania potrzeb energetycznych. Także zmienić można nieco politykę importu energii. Tyle sprzedać, ile musimy z zobowiązań operatorskich. I nic ponadto z iluzji pożytków handlu energią, w tym stanie rzeczy, w jakim jesteśmy.

Energetyka „brunatna” idzie ostro. Prowadzenie robót eksploatacyjnych w odkrywkach węgla brunatnego wymaga odpowiedzialnego reżimu w gospodarce złożem i nie tylko. Wymaga co najmniej prawidłowych relacji wydobycia do zdejmowania nadkładu. Tu najkrócej zlekceważenie reguł sztuki kończy się ogromnymi szkodami. A bywa, że i ludzkim dramatem.

Do tego złoża się kończą. Jeżeli dziś więcej wyrwiemy, to mniej będzie na potem. O nowych odkrywkach trudno mówić. Atomu z kolei w generacji długo jeszcze nie będzie widać.

Nie potrafimy sobie poradzić z odejściem od hańbiącego poczucie rozsądku obciążenia z handlu emisjami

Czy należy podjąć decyzje o konsekwentnym zwiększaniu wydobycia węgla w Polsce w perspektywie kolejnych kilkunastu lat?

- W górnictwie węgla kamiennego zwiększenie wydobycia wiąże się ze strategią inwestowania. Ale i jej kierunkiem. Nakłady inwestycyjne w górnictwie węgla kamiennego z ostatnich lat są raczej w filozofii dostosowania zdolności wydobywczych do programu dla górnictwa niż jego rozwoju.

Dla zwiększenia wydobycia w latach następnych, z decyzji podjętych dziś, trzeba realnie co najmniej roku na pierwsze efekty. To na teraz i w niewielkiej skali.

A na dłużej potrzeba kilku lat nowych inwestycji i ogromnych pieniędzy. Tak, aby zdolności wydobywczych mieć na tyle, ile trzeba, a „sypać” węgla tylko tyle, ile musimy. To takie fantazje! Bo gdzież tu zmieścić politykę Unii Europejskiej?! Gdy dziś nie potrafimy sobie poradzić z odejściem od hańbiącego poczucie rozsądku obciążenia z handlu emisjami - procederu, który tylko nielicznym pośród krajów wspólnoty daje pożytki. Niestety, daje tym o największym potencjale decyzyjnym w UE.

Czyli obecnie nie można dać więcej węgla energetycznego ze zwiększenia naszego wydobycia?

- Na dłużej nie da się zwiększyć wydobycia zaklęciami. Trzeba odważnych i wiarygodnych decyzji politycznych co do strategii energetycznej kraju. A ta, póki co, ani nie jest odpowiednia na miarę dynamicznych zmian zachodzących w skali globalnej na rynkach paliw i energii, ani też wiarygodna.

I trzeba wreszcie determinacji i skutecznych umiejętności w kreowaniu polityki klimatyczno-energetycznej UE, niesprzecznej z naszymi racjami. Na miarę tej części suwerenności, którą daje bezpieczeństwo energetyczne kraju.

A do tego wszystkiego trzeba uczciwej merytorycznie narracji wobec naszych dzieci, aby zrozumiały, że węgiel jest niezbędny jeszcze jakiś czas, aby mówić realnie o ubezpieczeniu rozwoju generacji nieemisyjnych. Jest niezbędny dla Polski, a nie tylko dla Śląska czy górników.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Najważniejsze w tym roku wybory tuż-tuż. Kandydaci starli się w debacie!

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...