Nie jest łatwo likwidować to, co zawsze było symbolem i siłą

Na wszystko to jednak musi wyrazić zgodę Komisja Europejska. Zdaniem wielu ekspertów przedstawiony program likwidacji kopalń nie wytrzyma próby czasu i konkurencji.- Gdyż polskie górnictwo oderwane jest od realiów i uwarunkowań gospodarczych. Warto zapytać, dlaczego w tej umowie rząd nie chce podać rozwiązań dotyczących osłon socjalnych dla pracowników tracących pracę w firmach okołogórniczych? Jak przedstawia się w preambule tego dokumentu, jest ich ok. 410 tysięcy.Gdzie są zapisy dotyczące wsparcia dla gmin górniczych tracących znaczenie społeczno-gospodarcze? Dołączono co prawda załącznik uwzględniający nowe technologie węglowe, ale co z tego, skoro nie wskazano spółek odpowiedzialnych za realizację tych projektów. Przeoczenie czy kolejny etap gry na czas? Przez lata mamiono nas, zwłaszcza tu na Śląsku, świetlaną przyszłością dla węgla.- Nie żartujmy! Politycy PiS-u doskonale wiedzieli, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska - przecież zarówno poprzedni, jak i obecny rząd PiS-u doskonale znał kierunki polityki klimatycznej UE i nieuniknionej dekarbonizacji. Sami przecież podpisywali zobowiązania unijne.Mimo to prominentni politycy PiS-u jeszcze niedawno mówili o świetlanej przyszłości dla węgla. O kluczowym znaczeniu tego surowca mówił miedzy innymi premier Mateusz Morawiecki czy prezydent Andrzej Duda. Mocno to podkreślali zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych, ostatnio przed wyborami prezydenckimi.Cały czas okłamywano górników, jak i mieszkańców Śląska świetlaną przyszłością, wskazywano na potencjał węgla i nie mówiono prawdy.Czytaj także: Doszliśmy do ściany. Trzeba wymóc reformę handlu emisjami - Dobry gospodarz przygotowuje strategię i plany operacyjne uwzględniające realia gospodarki rynkowej. Należało od razu postawić na kopalnie efektywne. I powiedzieć prawdę górnikom, że te nierentowne kopalnie sukcesywnie należy zamykać. A z drugiej strony przedstawić realną, podkreślam: realną, alternatywę nowych miejsc pracy.Cóż z tego, że mamy Program dla Śląska, skoro nic z niego nie wynika... O jego absurdalnych zapisach mówili nawet przedstawiciele zarządu województwa śląskiego. Angażowanie środków publicznych na podtrzymywanie czegoś, co i tak będzie trzeba zamknąć, jest zwykłym marnotrawstwem.Zdaję sobie sprawę, że to niełatwy i skomplikowany proces. Powinien być przygotowany przez specjalistów i ekspertów od górnictwa, a nie tworzony przez polityków i związki zawodowe. I być poddany szerokim konsultacjom społecznym - nie tylko wśród górników, ale i mieszkańców gmin górniczych.- Co do kierunków, należałoby się z nią zgodzić. Jeżeli natomiast chodzi o terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć, to rzeczywiście można się obawiać, że bezpieczeństwo energetyczne Polski może być zagrożone.Oprócz wielkich programów, np. energetyki jądrowej, trzeba też umożliwić ludziom samodzielne produkowanie energii. Musimy iść w kierunku energetyki rozproszonej, prosumenckiej, odblokować energetykę wiatrową na lądzie. Uwolnić energię i środki finansowe Polaków - pokazać, że będą na tym zarabiali.- O energetyce jądrowej słyszymy w Polsce od kilkudziesięciu lat. To technologicznie skomplikowany proces, pochłaniający bardzo duże środki finansowe. Do tej pory nikt w zakładanym terminie nie oddał do użytku wybudowanej elektrowni, a koszty budowy przekraczały kilkukrotnie zakładane budżety.Przy poniesionych obecnie nakładach związanych z przygotowaniem tego procesu nie wykluczam takiej możliwości. Na pewno nie powinny to być duże bloki jądrowe.Decyzję tę ostatecznie będą podejmowały rządy, zwracając uwagę na bezpieczeństwo energetyczne Polski i politykę klimatyczną UE. Być może w najbliższym czasie pojawią się nowe technologie, choćby wodorowa, magazyny energii itp., dzięki którym będziemy mogli odstąpić od takiego pomysłu.- Niestety, dziś nie ma w tej mierze dobrych wieści dla Polaków. Koszty energii elektrycznej rosną i nadal będą rosły. Rząd nic nie zrobił w tym kierunku, aby je wyhamować. Mamy najwyższe w Europie ceny energii w sprzedaży hurtowej. Dlatego też kupujemy tańszą energię z zagranicy.Wysokie koszty wydobycia węgla w Polsce, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 (ponad 50 euro za tonę) oraz zaniedbania rządu w zakresie rozwoju OZE spowodują, że ceny prądu mocno pójdą w górę. I - o czym wcześniej mówiłem - zła polityka związana z restrukturyzacją górnictwa będzie mieć na to wpływ.- Dziś myślę, ze wszyscy na Śląsku pogodzili się z myślą, że proces zamykania kopalń jest nieunikniony. Trwa dyskusja, w jaki sposób i czym zastąpić likwidowane miejsca pracy w górnictwie i branży okołogórniczej. Nie chodzi tu o obecnie pracujących górników, bo oni w większości mają zabezpieczoną pracę do emerytury, ale o nasze dzieci i wnuki.Trzeba znaleźć inwestorów, którzy wybudują nowe zakłady pracy, otworzą nowe gałęzie przemysłu. Problemem jest również zagospodarowywanie terenów pogórniczych i przygotowanie ich pod nowe inwestycje. Często w środku miast są i straszą tereny po byłych kopalniach. Od lat pozostają one niezagospodarowane.- Nie wypracowano takiego modelu, który umożliwiłby sprawne przystosowanie tych terenów na potrzeby nowych inwestycji. Nie chodzi bowiem o to, aby wybierać tylko te najlepsze kąski, a mniej atrakcyjne zostawiać. Potrzebne jest stworzenie odpowiedniego modelu zarządzania tymi obszarami.Właśnie tam znajdują się tereny paradoksalnie niedotknięte szkodami górniczymi (tworzące filary ochronne). Na Górnym Śląsku potrzeba dobrych, konkretnych projektów. Czas bowiem bardzo szybko ucieka. Mamy szanse skorzystania ze środków UE, między innymi na sprawiedliwą transformację i z Funduszu Odbudowy.