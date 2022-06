Nie ma co liczyć na spadek cen węgla opałowego

Jeżeli ktoś liczy, że zgodnie z zapowiedziami rzecznika rządu ceny węgla na rynku odbiorców indywidualnych znacznie spadną, to gorzko się rozczaruje - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef związku zawodowego Sierpień 80.

- Nie liczyłbym na spadek cen węgla opałowego dla odbiorców indywidualnych w najbliższym czasie. Węgla tego brakuje i nadal będzie brakować, ponieważ krajowe możliwości zwiększenia jego wydobycia są ograniczone w wyniku wieloletnich zaniedbań - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. - A sprowadzany obecnie węgiel z importu jest innego rodzaju - dodaje.

- Zapowiedziany przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę zakup około 8 mln ton węgla to prawdopodobnie głównie tzw. niesort, czyli w przeważającej części miały energetyczne, których mamy pod dostatkiem - podkreśla Ziętek. - Z tych 8 mln ton, jeżeli uda się przesiać, około 1 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych, to będzie bardzo dobrze. Poza tym węgiel ten został kupiony w sytuacji awaryjnej i wygląda na to, że jego cena była bardzo wysoka. Mówi się o tym, że płacono za niego około 2 tys. zł za tonę - dodaje Ziętek.

Jednocześnie Bogusław Ziętek wskazuje, że trzeba mieć również świadomość, iż rozładowanie tego węgla będzie trwało bardzo długo, ponieważ zdolności przeładunkowe polskich portów są dalece niewystarczające.

- A rozładunki w innych europejskich portach zwiększą koszty - podkreśla Ziętek. - Jeżeli więc ten węgiel trafi w końcu na rynek krajowy, a przypominam, że będzie to nie więcej niż 1 mln-1,5 mln ton - bo jest tu mowa o rynku odbiorców indywidualnych - to jego cena nie będzie znacząco odbiegać od ceny, jaką dziś mamy na rynku dla tego typu węgli, czyli około 2,5-3,2 tys. zł - zaznacza Ziętek.

Jego zdaniem takimi działaniami rząd tylko strzela sobie w kolano.

- Wyraźnie widać, że zajmują się tym dyletanci, którzy nie mają pojęcia, co trzeba robić - ocenia Ziętek. - Jeżeli zatem ktoś liczy, że zgodnie z zapowiedziami rzecznika rządu ceny węgla na rynku odbiorców indywidualnych znacznie spadną, to gorzko się rozczaruje - podsumowuje Bogusław Ziętek.

