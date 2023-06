Nie ma już Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla

W obliczu zupełnego braku możliwości handlu polskim węglem nie mieliśmy innego wyjścia jak rozpoczęcie procesu zmiany nazwy i identyfikacji wizualnej naszej Izby - zaznacza Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, która zmieniła nazwę.

Treść pisma Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla przedstawiamy poniżej. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

"Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla przez ponad 10 lat swojej działalności związana była nierozłącznie z polskim węglem. Kreowanie rozwiązań i warunków sprzyjających rozwojowi branży, promowanie nowych rozwiązań technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych służących promocji polskiego węgla było jednym z celów statutowych naszej Izby przez te wszystkie lata" - zaznacza Izba.

Za sprawą decyzji politycznych ponad 100 przedsiębiorców zrzeszonych Izbie, wraz z całym sektorem prywatnym sprzedawców polskiego węgla, zostało z dnia na dzień odciętych od możliwości handlu polskim węglem od PGG

"Polski węgiel był tak ściśle związany z naszą Izbą, że nawet strona internetowa naszej Izby funkcjonowała przez te wszystkie lata w domenie internetowej polski-wegiel.pl, a nazwa i logo „Polski Węgiel” były stałym elementem naszej identyfikacji wizualnej.

W minionym 2022 roku stało się jednak coś, czego żaden z członków naszej Izby nigdy by się nie spodziewał… Za sprawą decyzji politycznych ponad 100 przedsiębiorców zrzeszonych w ramach naszej Izby, wraz z całym sektorem prywatnym sprzedawców polskiego węgla, zostało z dnia na dzień odciętych od możliwości handlu polskim węglem od największego producenta węgla krajowego - Polskiej Grupy Górniczej.

"Po raz pierwszy w pokomunistycznej historii Polski, handel polskim węglem został niemal całkowicie odebrany polskim, prywatnym firmom i upaństwowiony. W obliczu zupełnego braku możliwości handlu polskim węglem nie mieliśmy innego wyjścia jak rozpoczęcie procesu zmiany nazwy i identyfikacji wizualnej naszej Izby oraz zmiany adresu naszej strony internetowej oraz adresów email" - podkreśla Izba.

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla to nowa nazwa organizacji

"Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla to nowa nazwa naszej organizacji, a nasza strona internetowa funkcjonuje od teraz pod nowym adresem - www.pigsw.pl

Zmianie uległo także logo naszej organizacji oraz wszystkie adresy mailowe, które od teraz funkcjonują w domenie pigsw.pl

Nie jest to dla nas drodzy Państwo zmiana ani łatwa, ani tym bardziej przyjemna. Decydenci nie chcieli jednak, by polski węgiel był sprzedawany przez polskie firmy z sektora prywatnego, więc jeśli polski węgiel nas nie chciał, to i my nie mogliśmy już dłużej przedstawiać się jako sprzedawcy polskiego węgla, gdyż byłoby to po prostu nieprawdziwe i nieuczciwe.

Mimo wszystko, wierzymy nadal, że polski węgiel wróci w pełni do sprzedaży na wolnym rynku, czego i sobie i wszystkim nabywcom węgla w Polsce życzymy".

Pod pismem podpisał się Łukasz Horbacz, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla.