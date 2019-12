Nie ma mowy o rezygnacji z węgla - deklaruje wiceminister

Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok węgla i co z węgla możemy wykorzystywać. Musimy mówić o sytuacji, jak obok węgla tworzyć nowe impulsy gospodarcze. I jak razem z węglem tworzyć technologię, by stabilność sektora surowcowego i potencjał, który towarzyszy nam w naszym regionie, były właściwie wykorzystywane - wskazuje Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.

Tomasz Rogala, prezes PGG podkreślił kluczowe znaczenie produkowanego surowca dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwrócił uwagę na generowanie przez górnictwo w Polsce ogromnej wartości dodanej w postaci finansowania rynku, technologii, przemysłu maszynowego, nauki, wkładów do budżetu publicznego, tworzenia i utrzymywania dużej ilości atrakcyjnych miejsc pracy.Zaznaczył, że transformacja nie może polegać na prostej zamianie na podobną liczbę innych miejsc pracy, ale musi uzględnić ich jakość i wartość.- Ze względu na wymagającą wizję UE w stosunku do węgla, musimy pamiętać o tym łańcuchu wartości i wiedzieć, jak go zachować. Jak zmienić sektor, nie krzywdząc nikogo i nie dopuszczając do ubóstwa oraz wykluczenia ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni - mówił Tomasz Rogala.Opisał m.in. nowoczesne projekty rozwojowe Polskiej Grupy Górniczej w obszarach karbochemii, czystej energii, gospodarki w obiegu zamkniętym (np. budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach kopalń PGG i nieużytkach-hałdach pogórniczych).- To właśnie dowody na to, że jesteśmy otwarci na zmiany i chcemy wykorzystać szanse, które one niosą - zaakcentował prezes PGG, dziękując pracownikom za wykazanie się ogromną odpowiedzialnością za firmę, miejsca pracy i rodziny.Dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk podkreślił, że dobre wyniki kopalni ROW (9,3 mln ton wydobytego w tym roku węgla) zawdzięczyć należy odpowiedzialnej załodze 12 tys. pracowników w czterech ruchach wydobywczych. Zapowiedział ich dalsze scalanie ze sobą i inwestycje (w tym roku po raz pierwszy przekroczyły one w ROW sumę 400 mln zł).- Zawsze odpowiedzialnie będziemy podchodzili do odbiorców węgla, zarówno strategicznych jak i indywidualnych – zapowiedział dyrektor Kowalczuk, dodając, że dzięki bogactwu swych złóż kopalnia ROW może zaoferować pełną gamę produktów od węgla koksowego do paliw ekologicznych.Czytaj także: Barbórka w cieniu obaw. Kolejny cios w nasze górnictwo za progiem