Nie ma to jak być górnikiem. Znaczne podwyżki oraz zapewniony socjal

W ostatnim czasie w spółkach węglowych przedstawiciele strony społecznej porozumieli się z zarządami co do podwyżek wynagrodzeń. Przykładowo zatrudniająca około 22 tys. osób Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podniesie w tym roku wynagrodzenia pracowników o 10 proc., co będzie kosztować firmę około 250 mln zł.

Mogą też liczyć na odprawy

Także w Lubelskim Węglu Bogdanka doszło do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń. 27 stycznia 2022 roku reprezentatywne związki zawodowe funkcjonujące w Lubelskim Węglu Bogdanka podpisały z zarządem porozumienie płacowe. Z początkiem roku stawki zaszeregowania zwiększą się o 10 proc., dzięki czemu średnie miesięczne wynagrodzenie w spółce wzrośnie do 9892 zł brutto.Od stycznia 2022 roku wzrosną w Bogdance stawki zaszeregowania o 10 proc. na każdej grupie. Natomiast dodatki do przepracowanych dniówek wzrosną od miesiąca lutego. Kwoty dodatków będą następujące: 25 złotych na dniówkę zjazdową, 15 złotych na dniówkę dla ZPMW i pracowników produkcyjnych na powierzchni, 10 zł na dniówkę dla pozostałych pracowników nieprodukcyjnych na powierzchni.Zobacz również: Możliwe, że pozostaną silną, samodzielną kopalnią. Ale obaw nie brakuje Planowana restrukturyzacja górnictwa, która ma oznaczać odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego do 2049 roku, jak to zapisano w umowie społecznej zawartej między rządem a górniczymi związkami w maju 2021 roku, przewiduje między innymi osłony socjalne dla górników.Zgodnie z tzw. ustawą górniczą, pracownicy przekazani do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem, są uprawnieni do osłon socjalnych. To urlopy górnicze, podczas których do czasu przejścia na właściwą emeryturę (nie dłużej niż cztery lata) górnicy będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, a także jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto.- To trochę się przeciągało, ale ostatecznie rządzący zgodzili się na podwyżki w spółkach górniczych, bo mają dość problemów w innych obszarach, żeby jeszcze tutaj zaogniać sytuację - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz, socjolog.Czytaj także: Kolejna transza odpraw dla górników