"Nie ma zgody na niszczenie górnictwa". Związkowcy szykują się do akcji

Związek Zawodowy Sierpień 80 przeprowadzi akcję ulotkową w kopalniach od 7 marca do końca tygodnia. "Dyrektywa metanowa ma zniszczyć tylko polskie kopalnie. W tym samym czasie, na świecie wydobywa się coraz więcej węgla" - wskazuje związek.

Sierpień 80 przeprowadzi akcję ulotkową od wtorku 7 marca do końca tygodnia we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Sprawa jest poważna, bowiem unijna dyrektywa metanowa w obecnym kształcie wymusza wcześniejszą likwidację polskich kopalń.

Problemom górnictwa będzie poświęcona debata "Czas na węgiel?" na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

"Górnicy! Unia Europejska chce wprowadzić kolejne restrykcje uderzające w polski węgiel! Tym razem chodzi o dyrektywę metanową. Ma ona zacząć obowiązywać od roku 2027. Normy

w niej zawarte przewidują kary za emisję metanu powyżej 5 ton na 1000 ton wydobytego węgla. W roku 2031 normy te mają być jeszcze ostrzejsze i wynosić 3 tony na 1000 ton węgla. Co to oznacza dla polskich kopalń? Ich likwidację" - zaznaczono w ulotce Sierpnia 80.

Większość z naszych kopalń to kopalnie metanowe

Podkreślono przy tym, że praktycznie żadna z polskich kopalń nie jest w stanie spełnić tych norm. Większość z naszych kopalń to kopalnie metanowe i przy wydobyciu 1000 ton węgla emitują od 8 do 14 ton metanu. Jak z tego wynika, niemal 90 proc. polskich kopalń nie będzie w stanie spełnić tych unijnych założeń.

"Dotyczy to zarówno kopalń wydobywających węgiel energetyczny (Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie), jak i wszystkich kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydobywających węgiel koksowy. W ten sposób szalona polityka klimatyczna europejskich biurokratów doprowadzi do likwidacji, niemal wszystkich polskich kopalń, do roku 2031" - przestrzega Sierpień 80.

Zniszczone będą dziesiątki tysięcy miejsc pracy, dających Waszym rodzinom środki utrzymania. Śląsk czeka katastrofa na niewyobrażalną skalę. Katastrofa czeka również wszystkich Polaków. Likwidacja polskich kopalń oznacza skazanie nas na drogi węgiel z importu lub jeszcze droższy gaz. Wydobycie 1 tony węgla w Polsce to dzisiaj koszt około 400 - 500 złotych. Węgiel sprowadzany z importu, o fatalnej jakości, to koszt od 1500 do 2500 złotych. Energia produkowana z takiego węgla będzie wielokrotnie droższa. Jeszcze droższa będzie energia produkowana z importowanego gazu. Tysiące przedsiębiorstw upadnie" - dodaje związek.

I dodaje, że blisko 4 mln Polaków, którzy do ogrzewania domów używają węgla, nie będą w stanie tego zrobić.

"Szaleństwo unijnych polityków wpędzi nas wszystkich w nędzę i rozpacz. Jak wyliczył zarząd Polskiej Grupy Górniczej, wejście w życie unijnej dyrektywy metanowej sprawi, że już w roku 2027, trzeba będzie zamknąć 7 z 12 kopalń spółki. Do roku 2031 zamknięte zostaną kolejne 2. Likwidacja czeka wszystkie kopalnie Tauron Wydobycie i JSW.

JSW, która tylko w ubiegłym roku, dała blisko 8 mld złotych czystego zysku. Gdzie pójdą pracować dziesiątki tysięcy górników, jeśli ich kopalnie zostaną zamknięte? Co stanie się z ich rodzinami? Co stanie się ze Śląskiem? Co stanie się z milionami Polaków, których już dziś, nie stać na kupowanie drogiego węgla z importu i opłacenie rachunków, za drożejącą z dnia na dzień energię. Bez polskiego węgla, te rachunki będą jeszcze wyższe" - zaznacza Sierpień 80.

"Dyrektywa metanowa ma zniszczyć tylko polskie kopalnie"

Jak podaje związek rachunki wzrosną o 300, może o 500 procent w najbliższym czasie.

"Co stanie się z naszą gospodarką, kiedy już droga energia, podrożeje jeszcze kilkakrotnie? To unijnych szaleńców nie obchodzi. Nie mamy własnego gazu. Energia z OZE jest droga i niestabilna. Elektrownie atomowe, jeśli powstaną, to za 20 - 30 lat. Jak przetrwamy ten czas, jeśli zbrodniarze z Unii Europejskiej zlikwidują nasze wszystkie kopalnie? Dyrektywa metanowa ma zniszczyć tylko polskie kopalnie. W tym samym czasie, na świecie wydobywa się coraz więcej węgla" - wskazuje Sierpień 80 w ulotce, którą będzie kolportować od 7 marca w polskich kopalniach.

Sierpień 80 zaznacza, że świat już dziś wydobywa ponad 8 miliardów ton węgla i to wydobycie stale rośnie. Polska, z tych 8 miliardów ton węgla, wydobywa zaledwie 54 mln ton. To ułamek procenta.

"Ale to polski węgiel przeszkadza unijnym hipokrytom. W tym samym czasie, kiedy unijna dyrektywa metanowa zlikwiduje wszystkie nasze kopalnie, do Europy będzie można zwozić węgiel z całego świata i on żadnych norm spełniać nie musi. To szaleństwo, na które nie możemy pozwolić!

Jednocześnie, ta sama Unia nie notyfikuje umowy społecznej, która dawała nam czas, na odejście od węgla do roku 2049. Ta podpisana blisko dwa lata temu umowa, leży w Unii i nikt się nią nie zajmuje. To świadczy o intencjach unijnych komisarzy. Od początku chcieli likwidacji polskiego węgla, w dużo szybszym czasie. Według nich, do roku 2035 w Polsce, ma nie być, już ani jednej kopalni. Dyrektywa metanowa załatwi to jeszcze szybciej. Nie możemy na to pozwolić! Nie możemy się na to zgodzić" - zaznacza Sierpień 80.

Polski rząd ma niestety wiele na sumieniu w tej sprawie

"Niestety, polski rząd ma także wiele na sumieniu w tej sprawie. Ostrzegaliśmy o tym niebezpieczeństwie już dawno. Mówiliśmy o zagrożeniach. Na alarm biła Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Wielu ekspertów. Słyszeliśmy wtedy od rządzących, że mamy się nie martwić, bo wszystko jest pod kontrolą. Niestety, nie było to prawdą.

Dziś nie możemy stracić już ani jednego dnia. Musimy zawalczyć o swoje. Musimy zmusić rząd i wszystkich polityków do skutecznego działania w tej sprawie. Czas skończyć z czczą gadaniną i brać się do roboty, panowie z władzy! Tu trzeba działać szybko i skutecznie, aby ocalić dziesiątki tysięcy miejsc pracy i miliony Polaków przed biedą i ubóstwem energetycznym, a nasz kraj i gospodarkę przed katastrofą.

Do Unii musi popłynąć silny i jednoznaczny przekaz, że nie ma naszej zgody, na niszczenie naszego górnictwa. Że nie ma naszej zgody na szaloną politykę, która zabiera nam miejsca pracy i środki utrzymania, a cały region skazuje na holokaust. Jesteśmy gotowi do walki o naszą przyszłość! Apelujemy do wszystkich górników, bez względu na przynależność związkową, bądźcie aktywni, wywierajcie nacisk w tej sprawie na wszystkich, którzy mogą coś zrobić, posłów, senatorów, ministrów, samorządowców.

Podejmijmy tą walkę wspólnie, domagając się od rządzących, skutecznego i stanowczego działania. Apelujemy do Polaków, wesprzyjcie górników w tej walce, bo to także o wasz los i waszą przyszłość chodzi! Razem damy radę powstrzymać tą szaloną, złą i zbrodniczą politykę unijnych eurobiurokratów, którym nikt nie dał prawa, decydować o naszym losie i przyszłości naszych rodzin" - podsumowuje Sierpień 80.