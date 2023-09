Nie próżnują z eksportem rudy żelaza i węgla

Australia realizuje znaczący eksport surowców, w tym między innymi węgla i rudy żelaza.

Według danych Australijskiego Biura Statystycznego eksport australijskiej rudy żelaza wzrósł w lipcu 2023 roku o 0,6 mln ton rok do roku - do poziomu 77,3 mln ton.

Przy tym eksport do Japonii obniżył się o 0,4 mln ton rok do roku - do 4,7 mln ton, podczas gdy eksport do Chin i Korei Południowej wzrósł o 0,1 mln ton i 0,3 mln ton - do odpowiednio 65 oraz 4,4 mln ton. Przesyłki do Indii również wzrosły - z zera w ubiegłym roku - kiedy nie eksportowano na rynek indyjski - do 0,4 mln ton w lipcu tego roku.

Tymczasem australijski eksport węgla koksowego wzrósł o 6,3 mln ton rok do roku - do poziomu 30,5 mln ton w lipcu 2023 roku, podczas gdy eksport węgla energetycznego wzrósł o 6,7 mln ton - do 18,6 mln ton, co stanowi najwyższe miesięczne dostawy węgla energetycznego od lipca 2021 roku. Dostawy do Chin wzrosły z zera w zeszłym roku, kiedy Chiny nie nabywały surowca z Australii - do 5,2 mln ton w lipcu 2023 roku.