11 drużyn z 6 kopalń Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wzięło udział w II zawodach Solidarności Górniczej o Puchar Karpia.

Rywalizacja trwała na łowisku przy Osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu od 22 do 25 czerwca. Największa ryba ważyła blisko 12 kg, pierwsze miejsce zajęła załoga z Bielszowic.

Integrują się koledzy z różnych kopalń i to jest ta wartość dodana

- Zorganizowanie tych zawodów oceniam bardzo pozytywie. Biorą w nich udział nasi pracownicy o takich samych zainteresowaniach, hobbyści. To jest zdrowa rywalizacja, jest też i dreszczyk emocji. Ale przede wszystkim integrują się koledzy z różnych kopalń i to jest ta wartość dodana, że dzięki takim zawodom można relacje między pracownikami zacieśnić. Zawsze to w pozytywnym kierunku procentuje - uważa wiceprezes ds. pracowniczych Polskiej Grupy Górniczej Jerzy Janczewski, cytowany na stronie PGG.

Główny organizator Mariusz Stopyra z kopalni Sośnica, łowi karpie już 18 lat, a w górnictwie pracuje 31 lat. Tłumaczy, że głównym celem zorganizowania zawodów było rozreklamowanie i tak popularnego już wśród górników wędkarstwa karpiowego.

- Nie wiem z czego wynika takie zamiłowanie do łowienia karpi wśród górników. Jest to hobby bardzo popularne. Nasze zawody dają możliwość najlepszej drużynie startu w mistrzostwach Polski - podkreśla.

Uczestnicy łowili karpie i amury pływające w zabrzańskim zbiorniku. Zważone ryby odzyskiwały wolność. Liczyły się okazy powyżej 5 kg. Drużyny liczyły po 2 zawodników, uzupełnione w niektórych przypadkach o pomocników tzw. team runnerów.

W zeszłym roku drużyny reprezentowały 2 kopalnie, w tym roku były załogi już z 6 kopalń

- Zasady są proste. Trzy największe ryby wygrywają - wyjaśnia Krzysztof Żuk, elektryk z kopalni Wesoła, który łowił w jednej drużynie z Michałem Rogackim z kopalni Halemba. Obaj łowią od najmłodszych lat. - Czasy się zmieniły. Teraz mamy namiot w pełni wyposażony, radio, lodówkę, wygodę. A jak w nocy bierze ryba to słyszymy ją przez krótkofalówkę. Tylko z transportem tego całego sprzętu nad wodę jest problem - wskazują, cytowani na stronie PGG.

Wiceszef górniczej Solidarności Artur Braszkiewicz uważa, że zawody były udane. - Z roku na rok jest lepiej. W zeszłym roku drużyny reprezentowały 2 kopalnie, w tym roku były załogi już z 6 kopalń. Jeśli w przyszłym roku zawodników będzie więcej, to trzeba będzie łowisko zmienić na większe - zaznacza Artur Braszkiewicz.