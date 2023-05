Nie samym węglem Bogdanka żyje. To początek nowego koncernu

Bogdanka z kopalni węgla kamiennego ma się stać większym koncernem, który będzie miał wiele "nóg biznesowych", co pozwoli zdywersyfikować przychody i pokryć lukę przychodową w latach 40-tych, kiedy wydobycie węgla będzie spadało.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa.

W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.

- Nie dyskutujemy z datą końca wydobycia węgla w 2049 roku, mimo że na Lubelszczyźnie mamy tak korzystne warunki geologiczne, iż moglibyśmy wyobrażać sobie eksploatację nowych złóż. Pytanie jednak, gdzie węgiel ten ulokować po wydobyciu? - mówił Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Bogdanka prowadzi już kilka poza węglowych projektów

Głównym odbiorcą LW Bogdanka jest elektrownia grupy Enea Kozienice, gdzie wygaszanie bloków węglowych rozpocznie się już w 2029 roku. Mimo to prezes Kasjan Wyligała uspokajał, że „górnicy, którzy będą wyłączać ostatni kombajn w Bogdance, być może mogli się jeszcze nie urodzić”.

Aby ochronić firmę działającą w jednym z najbiedniejszych polskich województw, uruchomiono już kilka projektów rozpoznania złóż, innych niż węgiel, surowców krytycznych. Jakie to zatem będą surowce prócz węgla koksowego?

- Za wcześniej na ujawnianie. Jeśli powiem, że jest złoto pod Lublinem, zaraz znajdzie się konkurent do zdobycia koncesji, a mieliśmy już roszczenia zagranicznych inwestorów i wskazana jest wstrzemięźliwość - powiedział prezes LW Bogdanka.

Innym źródeł przychodów będzie produkcja elektryczności w farmach fotowoltaicznych, których łączna moc w 2030 roku może wynieść ok. 1 GW. Bogdanka chce również zainwestować w projekty gospodarki obiegu zamkniętego związane z łupkami węglowymi, produkcją kruszyw budowlanych, z branżą nawozową.

Prezes Wyligała: musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się większym koncernem

- Musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem - podkreślił w rozmowie z portalem WNP.PL Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest w trakcie opracowywania nowej strategii. Ma ona umożliwić swoistą ucieczkę do przodu spółki.

- Ta nasza strategia jest po to, żeby uciec do przodu, żeby ta data 2049 roku nie była wyrokiem dla naszej firmy - zaznacza Kasjan Wyligała. - Musimy się zmienić jako Bogdanka i stać się nie tylko kopalnią węgla kamiennego, ale większym koncernem, który będzie miał wiele nóg biznesowych, co pozwoli zdywersyfikować przychody i pokryć tę lukę przychodową w latach 40-tych, kiedy już wydobycie węgla będzie spadało - dodaje Kasjan Wyligała.

Bogdanka jest kopalnią wyjątkową ze względu na geologię złoża

- Kopalnia Bogdanka jest kopalnią wyjątkową ze względu na geologię złoża - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Tam geologia dała te wszystkie atrybuty, które powodują, że ta kopalnia będzie najdłużej wysoce efektywna. Poziom wydobycia około 9 mln ton na rok to jest poziom imponujący, a jednocześnie niespotykany zupełnie w polskim górnictwie - dodaje Jerzy Markowski.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.