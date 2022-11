Nie tak szybko z zamykaniem kopalń. Harmonogram może zostać zmieniony

Marek Suski, przewodniczący sejmowej komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, przekonuje o potrzebie rewizji harmonogramu zamykania polskich kopalń.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad aktualizacją Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku. Rzecznik rządu zapowiedział - nieco enigmatycznie, że będzie w niej uwzględniona „większa elastyczność, jeśli chodzi o wydobycie węgla w Polsce”.

Przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych pytamy, czy taki ruch będzie wymagał zgody Komisji Europejskiej i jaki będzie miało to wpływ na ustalone już zasady i daty zamykania polskich kopalń węgla kamiennego.

- Trzeba będzie ponownie negocjować z Unią Europejską – mówi Marek Suski i dodaje, że „największe gospodarki światowe nie rezygnują z węgla, więc rezygnacja Polski z węgla byłaby całkowicie nieracjonalna”.

Jednocześnie dodaje, że większe postawienie na węgiel kamienny nie oznacza rezygnacji z rozwoju OZE w Polsce.

Więcej węgla, a co z dostępem do środków na transformację regionów górniczych?

Co zatem z środkami przeznaczonymi na transformację Śląska, które zostały wynegocjowane przez górnicze związki niejako w zamian za zgodę na wygaszanie tamtejszego górnictwa? Przypomnijmy, że chodzi o 800 mln zł, które będą do wydania do 2034 roku.

Rząd już powołał spółkę Fundusz Transformacji Śląska, która ma skoordynować transformację terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych wraz z transformacją samego regionu.

- Jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. Środki na transformację, usuwanie szkód górniczych i różne inwestycje, które mają przekładać się na powstawanie nowych miejsc pracy dla odchodzących z pracy górników, to jest działanie, które jest potrzebne – wyjaśnia Marek Suski.

Z przewodniczącym sejmowej komisji rozmawiamy też o pracach nad przepisami umożliwiającymi budowę linii bezpośredniej, które mogłyby połączyć odbiorców przemysłowych z wytwórcami energii elektrycznej z OZE z pominięciem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Resorty kierowane przez minister klimatu Annę Moskwę oraz ministra rozwoju Waldemara Budę nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie regulacji, które odblokowałyby możliwość budowy takich linii. A to jeden z głównych postulatów zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora odnawialnych źródeł energii.

Poselskie tak dla linii bezpośrednich budowanych za pieniądze przedsiębiorców

- Tutaj musi być jakiś środek, który będzie regulatorem, a jednocześnie otworzy drogę. Moim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby ludziom, którzy chcą inwestować, nie pozwalać na użycie swoich pieniędzy – uważa poseł.