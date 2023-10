Nie tak to miało wyglądać. Mamy coraz więcej węgla i elektrowni węglowych

Globalne zużycie węgla utrzymuje się na świecie na najwyższym poziomie, a moc elektrowni węglowych wciąż rośnie.

Na świecie spala się więcej węgla niż kiedykolwiek wcześniej.

Wbrew obiegowym opiniom, że świat odchodzi od węgla, jest zupełnie odwrotnie.

Hegemonem na węglowym rynku pozostają Chiny. Szybkie odejście od węgla w Chinach komplikuje fakt, że większość chińskiej floty elektrowni węglowych składa się z kosztownych, nowoczesnych i wysoce wydajnych jednostek.

Jak wskazują analitycy, stanowi to trudne tło dla tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ COP28 w Dubaju, który będzie trwał od 30 listopada do 12 grudnia 2023 roku. Przed szczytem w Dubaju odbędzie się także wydarzenie przygotowujące do niego - PRECOP 28.

Uzyskanie realistycznych, zobowiązań dotyczących stopniowego ograniczania wykorzystania węgla w kluczowych regionach zużywających ten surowiec na świecie, w najbliższej perspektywie zapewne nie będzie możliwe do osiągnięcia.

Na świecie spala się więcej węgla niż kiedykolwiek wcześniej

Ubiegłoroczny szczyt COP27 w Egipcie odniósł jeszcze mniejszy sukces - na świecie spala się bowiem więcej węgla niż kiedykolwiek wcześniej, podczas gdy udział węgla w światowym koszyku energetycznym pozostaje zasadniczo niezmieniony od 50 lat.

Raport Międzynarodowej Agencji Energii nie pozostawia złudzeń. W 2022 roku produkcja węgla na świecie, popyt na niego i jego globalne zużycie osiągnęły rekordowe poziomy. W roku 2023 nie będzie zmiany tego trendu. Wbrew obiegowym opiniom, że świat odchodzi od węgla, jest zupełnie odwrotnie.

Światowy popyt na węgiel pobił w 2022 roku nowy rekord wszech czasów, przekraczając 8,3 mld ton. W efekcie został ustanowiony nowy światowy rekord 10 440 TWh energii elektrycznej wytworzonych z węgla, co stanowiło 36 proc. światowej produkcji energii elektrycznej w ubiegłym roku. Jest to wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z 2021 rokiem.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach w 2022 roku osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do 2021 roku o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton. Przesunięcie popytu i podaży na węgiel do Azji trwa.

Jak wskazuje firma Argus, obawy dotyczące bezpieczeństwa w chińskich kopalniach i większe wytwarzanie energii z hydroelektrowni to tylko krótkoterminowe czynniki utrudniające utrzymanie rekordowej produkcji na chińskim rynku, która w 2023 roku kształtuje się na poziomie 12,6 mln ton dziennie. Odpowiada to zatem trzymiesięcznemu popytowi na węgiel kamienny w Europie.

Wysoka produkcja węgla w Chinach prawdopodobnie będzie cechą charakterystyczną przez pozostałą część tej dekady, a także później - w połączeniu z odpływem działalności przemysłowej z Europy do Azji spowodowanym wysokimi cenami energii.

Szybkie odejście od węgla komplikuje fakt, że większość chińskiej floty elektrowni węglowych składa się z kosztownych, nowoczesnych i wysoce wydajnych jednostek. W okresie od stycznia do czerwca kraj dodał 17 GW nowych mocy wytwórczych w elektrowniach węglowych, co odpowiada całej zainstalowanej w Niemczech flocie węglowej - i wycofał zaledwie 0,7 GW - jak wynika z danych Global Energy Monitor.

Chiny zatwierdziły 106 GW nowych mocy elektrowni węglowych w 2022 roku, czyli czterokrotnie więcej niż zatwierdzono w 2021 roku i najwięcej od 2015 roku

Jak wskazuje firma Argus, w przygotowaniu jest dalsza część nowych mocy wytwórczych elektrowni węglowych. Chiny zatwierdziły 106 GW nowych mocy elektrowni węglowych w 2022 roku, czyli czterokrotnie więcej niż zatwierdzono w 2021 roku i najwięcej od 2015 roku. W skali globalnej w 2022 roku do światowej floty elektrowni węglowych dodano 19,5 GW netto, co stanowi najwyższy wynik od 2019 roku.

Także w Indiach produkuje się i zużywa coraz więcej węgla. Indie dodały 3 GW nowych mocy wytwarzanych w elektrowniach węglowych w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku, czyli więcej niż 2 GW, które dodały w całym 2022 roku i nie wycofały żadnych jednostek.

W Chinach mocno zwiększa się zużycie węgla, by produkować jeszcze więcej dóbr, za które potem płacimy w Europie

Jednym z celów unijnej transformacji energetycznej było stworzenie w Europie silnego organizmu gospodarczego zdolnego konkurować zwłaszcza z Chinami. Okazuje się, że stawiająca na dekarbonizację UE odnotowuje rekordowe (-396 mld euro w 2022 roku) deficyty w bilansie handlowym z Państwem Środka, które samo mocno zwiększa zużycie węgla, aby produkować jeszcze więcej dóbr, za które potem płacimy w Europie.

- Mogę uwierzyć w scenariusz, że w krótkim czasie wystarczy nam OZE na wszystkie potrzeby, bo po prostu nie będzie w Europie przemysłu. Nie uda nam się wprawdzie zapobiec katastrofie klimatycznej, ale za to umrzemy w czystszych, bardziej komfortowych warunkach - zaznacza Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.

W Polsce węgiel ma być paliwem przejściowym. W dłuższej perspektywie mamy między innymi posiadać w miksie energetycznym energię z atomu. Ale to stanie się szybko.

- Dopóki nie wybudujemy atomu, jest nam potrzebny węgiel, bo on daje Polakom bezpieczeństwo energetyczne - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.