Nie tylko Bruksela. Chiny i Australia też sprzyjają JSW

Od momentu ponownego wpisania przez Komisję Europejską węgla koksowego na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for the EU) akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), największego producenta węgla koksowego w UE, zaczęły drożeć. Sytuacja spółki stabilizuje się, a pomocne jest obecnie ożywienie na rynku stali.

Nie skazywać węgla na zagładę

- To wszystko pokazuje, że nie można zbyt szybko skazywać węgla na zagładę - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący rady OPZZ województwa śląskiego. - Przy obecnej nagonce na węgiel okazuje się, że węgiel koksowy jest surowcem strategicznym w UE. Wiadomo bowiem, że stal jest potrzebna w gospodarce, również i tej zielonej. A do produkcji stali, niezbędnej chociażby w motoryzacji czy branży offshore, potrzeba węgla koksowego. Generalnie wskazując na węgiel, trzeba pamiętać, że rozwijają się nowe technologie, a zatem może on jeszcze długo być przydatnym surowcem, bowiem energia z węgla jest najbardziej stabilna - podsumowuje Wacław Czerkawski.Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW.Węgiel wydobywany przez JSW, w tym głównie węgiel koksowy, wykorzystywany jest w Europie Środkowej przez huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Natomiast produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech oraz w Indiach.W 2019 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2019 roku zatrudniała łącznie przeszło 30 600 osób, w tym ponad 22 tysiące w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.Zobacz także: Gawęda: nikt nie kwestionuje likwidacji kopalni Wujek. W innych przypadkach trzeba wnikliwej analizy