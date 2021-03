Nie tylko pani prezes. Kobiety są zatrudnione w JSW na różnych stanowiskach

Niespełna dziesięć procent wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowią kobiety. Najczęściej wykonują one obowiązki administracyjno-biurowe, ale są również panie pracujące w dozorze - zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. No i oczywiście prezesem JSW od 1 marca jest Barbara Piontek. To nie pierwsza kobieta zarządzająca węglową spółką. Przykładowo przed laty prezesem ówczesnej Kompanii Węglowej była Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest jednym z największych pracodawców na południu Polski.

Obecnie w JSW pracują 22 303 osoby, wśród nich 2 114 to kobiety.

Stanowi to 9,48 proc. wszystkich pracowników.