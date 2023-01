Nie tylko sprawa niemiecka. Do wojny o kopalnię w Luetzerath włączyli się polscy aktywiści

Trwa spór o rozbudowę niemieckiej kopalni węgla brunatnego w miasteczku Luetzerath. Policja chce z niego usunąć aktywistów, aby koncern energetyczny RWE mógł zrównać je z ziemią i poszerzyć teren odkrywki. Protestujący nie dają jednak za wygraną. Wśród nich są również Polacy.

Niemieccy aktywiści klimatyczni od tygodni okupują położoną w zachodniej części Niemiec wioskę, którą koncern energetyczny RWE chce zrównać z ziemią i wybudować na jej miejscu kopalnię węgla. W środę wkroczyła tam policja, aby wyprowadzić aktywistów, wówczas doszło do starć. W akcję protestacyjną włączyli się również i polscy aktywiści.

Wiktoria Jędroszkowiak z Inicjatywy Wschód zapowiada, że we wtorek pod ambasadą Niemiec w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa w sprawie działań niemieckich władz. Jak mówi, jej koledzy z Niemiec nie zamierzają też odpuścić walki o miasteczko.

W Luetzerath szykują się duże protesty, wezmą w nich udział także Polacy

- Aktywistów przybywa i jutro (w sobotę 14 grudnia) ma odbyć się w Luetzerath duża demonstracja i moi niemieccy koledzy przewidują, że będzie tam 60 tys. osób. Uważają również, że jest też większa szansa na zatrzymanie budowy odkrywki niż jeszcze 2 stycznia, gdy zaczęły się protesty. RWE nie będzie w stanie tego wszystkiego rozbudować, ponieważ blokada budowy to nie tylko ludzie na barykadzie, ale także domki na drzewach, nad ziemią, a według niemieckiego prawa, jeżeli jakaś budowla znajduje się ponad 1,8 m nad ziemią to zwykli policjanci nie mogą wynosić aktywistów, tylko muszą to być osoby z uprawnieniami wspinaczkowymi – mówi WNP.PL Jędroszkowiak.

Aktywiści wznoszą więc kolejne domki na poziomie 2 - 3 metrów, żeby powstrzymać budowę. Jak mówi nam Jędroszkowiak, również aktywiści z Polski jadą protestować do Niemiec, a część z nich już się tam znajduje. Jednak polscy aktywiści postanowił również działać w kraju.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny chce pokazać, że w swoich działaniach nie koncentruje się tylko na Polsce

- Chcemy zrobić konferencję prasową i przekazać prezent dla ambasadora Niemiec, nie zapraszamy tam wielu osób. Robimy to, również dlatego że ciągle słyszymy w Polsce, że mamy jechać protestować do Niemiec albo Chin, no i właśnie to robimy, zresztą nie pierwszy raz, bo często zwracamy uwagę na to, czego Niemcy nie robią dobrze. Myślę, że embargo na rosyjskie paliwa kopalne jest tego najlepszym przykładem. Niemcy do dziś pozostają największym fundatorem wojny w Ukrainie spośród innych krajów UE. Chcemy pokazać także w Polsce, że ta odkrywka to nie jest tylko sprawa niemiecka, ale i polska, bo jej budowa to kolejne tony CO2, które będą zagrażać naszej przyszłości. To problem całego świata – przekonuje Wiktoria.

Znaczna większość społeczeństwa niemieckiego nie popiera rozbudowy odkrywki. Zdecydował o tym wicekanclerz Niemiec, minister gospodarki z ramienia Partii Zielonych Robert Habeck.

Jędroszkowiak nie ukrywa, że to rozczarowanie.

- To lekcja dla nas, która pokazuje, że nie zawsze politycy, którzy podczas kampanii wyborczej odmieniają klimat przez wszystkie przypadki, potem faktycznie podejmują działania na rzecz klimatu – podsumowuje.

W piątek 13 stycznia w Luetzerath pojawiła się też słynna aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.