Nie widać końca węglowej gorączk. Polscy producenci jednak nie skorzystają

W ostatnim czasie ceny węgla spadły z „cenowego Mount Everestu”, ale nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Wiele wskazuje, że również w przyszłym roku poziom tych cen będzie cieszył producentów węgla. Niestety w Polsce nie skorzystamy - wydobywamy zdecydowanie zbyt mało węgla, by móc pełnymi garściami czerpać z obecnej koniunktury.

Inne nośniki energii także drożeją

Węgiel poszukiwanym towarem

W październiku produkcja stali w Państwie Środka wyniosła 71,6 mln ton, a to oznacza obniżkę o 23,3 proc. rok do roku. W ciągu 10 miesięcy trend nie jest już tak znaczący: Chiny straciły w tym okresie jedynie 0,7 proc. swej produkcji, która wyniosła 877,1 mln ton.Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, podkreśla, że prognoza dla cen węgla kamiennego musi być oparta nie tylko na prawach rynku, czyli ograniczonej podaży wobec rosnącego popytu.- Trzeba to również łączyć z innymi nośnikami energetycznymi, zwłaszcza z ropą naftową i gazem, których ceny ustawicznie idą w górę - zaznacza Jerzy Markowski. - Cena ropy przekroczyła 80 dolarów za baryłkę. To wprawdzie jeszcze nie jest "szczyt studolarowy" sprzed kilku lat, ale to już poziom, jak sądzę, ustabilizowany, który może się utrzymać dłużej. Podobnie będzie z cenami węgla. Cena węgla energetycznego w 2022 roku powinna się ustabilizować na poziomie około 130 dolarów za tonę. Natomiast cena węgla koksowego na poziomie około 300 dolarów za tonę - wskazuje Markowski.I zwraca uwagę, że polskie górnictwo może obserwować ten poziom cen raczej z obojętnością: można by się z tego cieszyć, gdyby było co sprzedawać...- A my, niestety, nie mamy czego sprzedawać, bo wydobywamy zbyt mało węgla nawet jak na własne potrzeby - mówi Markowski. - Dowodem tego spadek wydobycia węgla koksowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz rosnący import węgla energetycznego do Polski. Wysokie ceny węgla, podobnie jak ropy i gazu, to dla polskiej gospodarki zmartwienie. Oznacza to bowiem, że trzeba drożej kupować za granicą - dodaje Jerzy Markowski.Obecnie politycy martwią się wysokimi cenami energii w Polsce oraz wysoką inflacją. Wśród przyczyn podaje się koszt emisji tony CO2 - absurdalny i spekulacyjny - oraz ceny surowców energetycznych.- Rząd próbuje wdrożyć kolejną tarczę osłonową wobec wysokich kosztów energii, rezygnując z tego, co niezwykle potrzebne w budżecie, czyli z części VAT-u oraz części akcyzy - wskazuje Jerzy Markowski.- Rząd wprowadzi obniżkę podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc. - powiedział w czwartek 25 listopada premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając założenia Tarczy Antyinflacyjnej.Poza tym premier wskazał, że od 20 grudnia na pięć miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE; od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.- Radziłbym przyjrzeć się kosztom wydobycia węgla w Polsce, a zwłaszcza niezdolności wydobycia takiej ilości węgla, jaka nam jest potrzebna... Wtedy mielibyśmy więcej narzędzi w ręku, gdyż polska energetyka musi zapłacić wysoką cenę za węgiel z importu. A mogłaby negocjować niższe ceny z krajowymi producentami, gdyby ten węgiel był... Wszystkie narzędzia są w polskich rękach -= trzeba tylko umieć je stosować - podsumowuje Jerzy Markowski.Wysokie ceny gazu pogorszyły opłacalność wytwarzania energii z gazu w stosunku do węgla. W Niemczech w ostatnim czasie widać wzrost marży generacji w elektrowniach węglowych o różnej sprawności.W Europie elektrownie węglowe pracują obecnie na pełnych obrotach. Aktualnie ceny gazu, energii elektrycznej oraz węgla mogą wskazywać, że najbliższa zima będzie okresem sporego ryzyka. Nie da się wykluczyć na naszym kontynencie problemów związanych z niedoborami energii. Na razie zatem węgiel wrócił do łask i stał się poszukiwanym - a przy tym drogim - towarem.