Nie żyje górnik przysypany skałami w kopalni Bobrek

W bytomskiej kopalni Bobrek doszło w poniedziałek do załamania się fragmentu obudowy chodnika i obwału skał stropowych. Poszkodowani zostali trzej górnicy - dwaj zdołali wyjść o własnych siłach, trzeci został przysypany. Węglokoks przekazał informację o śmierci pracownika kopalni.

"Z żalem informujemy, że przygnieciony dziś skałami górnik w Kopalni Bobrek-Piekary zmarł. Ratownicy dotarli do niego po kilku godzinach akcji. Mimo resuscytacji nie udało się go uratować" - pisze na Twitterze Węglokoks.





Z żalem informujemy, że przygnieciony dziś skałami górnik w Kopalni Bobrek-Piekary zmarł. Ratownicy dotarli do niego po kilku godzinach akcji. Mimo resuscytacji nie udało się go uratować. — Węglokoks S.A. (@weglokoks) March 16, 2020



Informację o poniedziałkowym wypadku, do którego doszło 840 m pod ziemią, przekazał Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach oraz w firma Węglokoks, do której należy bytomska kopalnia - część spółki Węglokoks Kraj.



Do wypadku nie doszło przy wydobyciu węgla. Jak poinformował dyspozytor WUG, trzej pracownicy pracowali przy wymianie rur w pobliżu podziemnego osadnika 840 m pod ziemią. W pewnym momencie doszło do załamania się fragmentu obudowy i obwału.



Przysypani zostali wszyscy trzej górnicy, jednak dwaj zdołali wydostać się z rumowiska o własnych siłach i nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Trzeci pracownik został przysypany. Rozpoczęto akcję ratowniczą, by go uwolnić. Niestety nie udało się go uratować.



Bytomska kopalnia Bobrek to część kopalni Bobrek-Piekary, należącej do spółki Węglokoks Kraj. W końcu stycznia piekarska część zakładu zakończyła wydobycie węgla - obecnie eksploatacja skoncentrowana jest w Bytomiu. Spółka należy do grupy kapitałowej katowickiego Węglokoksu.