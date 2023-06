Niebawem protest. "Nie będziemy czekać na katastrofę"

Chcemy jasnej polityki rządu wobec węgla i energetyki. Chcemy inwestycji w nasze kopalnie - podkreśla Sierpień 80 w ulotce przed protestem, który odbędzie się 23 czerwca w Warszawie przed Ministerstwem Klimatu.

W środę 21 oraz w czwartek 22 czerwca w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Tauronu Wydobycie związek zawodowy Sierpień 80 przeprowadzi akcję ulotkową poprzedzającą demonstrację Sierpnia 80, która odbędzie się 23 czerwca w Warszawie przed Ministerstwem Klimatu.

Zwały w kopalniach PGG i Taurona rosną. Już wkrótce zabraknie na nich miejsca

"Górnicy! Decyzją rządu w ubiegłym roku sprowadzono do polski miliony ton węgla. Teraz większość tego węgla zalega na zwałach elektrowni i portów. Nie ma co z nim zrobić, bo jego jakość jest fatalna. Zostało nam około 12 milionów ton błota. To mniej więcej połowa rocznego wydobycia Polskiej Grupy Górniczej. Rząd chce teraz upłynnić to dziadostwo, spalając go w naszych elektrowniach. W ten sposób wypiera z nich węgiel z naszych kopalń" - podkreśla Sierpień 80 w ulotce skierowanej do górników.

"Zwały w kopalniach PGG i Taurona rosną. Już wkrótce zabraknie na nich miejsca. Na rynek może trafić dodatkowe 2 miliony ton Węglokoksu. To oznacza dla naszych kopalń katastrofę. Niestety, także w tym roku, rząd zamierza sprowadzić do Polski kolejne miliony ton importowanego węgla. Może to być 20 milionów ton, może jeszcze więcej. Zamiast rozwijać rodzime wydobycie, za miliardy sprowadzamy zagraniczne błoto. Dobije to nasze górnictwo.

Za taką politykę odpowiedzialne jest Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dlatego w piątek demonstrujemy przed siedzibą Ministerstwa Klimatu. Nadmierny import zagranicznego węgla to przestoje i ograniczenia produkcji w naszych kopalniach. To uderzy nas po kieszeniach. Dlatego, protestujemy zawczasu. Nie chcemy czekać, aż znowu staniemy pod ścianą" - zaznacza Sierpień 80.

Sierpień 80: nie będziemy czekać, jak inne związki zawodowe, na katastrofę. Działamy już dziś

"Chcemy jasnej polityki rządu wobec węgla i energetyki. Chcemy inwestycji w nasze kopalnie. Wpisania węgla, jako paliwa przejściowego do Polityki Energetycznej Polski 2040. Dostępności obywateli do taniego węgla i energii produkowanej z rodzimych surowców. Inwestycji w nową odkrywkę dla Bełchatowa.

Decyzji o modernizacji węglowych bloków energetycznych. Twardej polityki wobec kolejnych unijnych szaleństw. Prawdy o sytuacji kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla których wyrok został tylko odroczony o trzy lata, bo rozporządzenie metanowe jest dla nich zabójcze. Tego wszystkiego i rozwiązania innych problemów, oczekujemy od rządzących. Nie obietnic i deklaracji, ale decyzji i działań. Nie będziemy czekać, jak inne związki zawodowe, na katastrofę. Działamy już dziś.

Przyłącz się do naszych akcji. Bądź z nami 23 czerwca przed Ministerstwem Klimatu. To nie jest akcja w interesie górnictwa, energetyki, czy hutnictwa. To akcja w interesie całej Polski i nas wszystkich. Bez polskiego węgla, nie będzie taniej energii. Bez taniej energii, produkowanej z polskiego węgla nie będzie naszego przemysłu, ani rolnictwa, a do polskich domów i mieszkań zapuka i na stałe się tam rozgości bieda i ubóstwo. Nie czekaj! Bądź z nami! To nasza wspólna sprawa" - zaznacza na koniec Sierpień 80.