Niech rząd rozpocznie rzeczywiste działania ochraniające polskie kopalnie

Wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny dają szansę na zawalczenie o los polskich kopalń, zarówno tych wydobywających węgiel energetyczny, jak i tych, które wydobywają węgiel koksowy - mówi WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

Niech rząd rozpocznie rzeczywiste działania ochraniające polski przemysł wydobywczy przed zgubną polityką UE w kwestii emisji metanu

- Przed nami kolejne niezwykle groźne zagrożenie dla polskiego górnictwa, które wiąże się z unijnym rozporządzeniem w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

- Rozporządzenie to uderzy w niemal wszystkie polskie kopalnie. Zarówno te wydobywające węgiel energetyczny, jak i te wydobywające węgiel koksowy. Niestety w tej sprawie polski rząd do tej pory spał. A są nawet tacy, którzy twierdzą, że dwa lata temu wyraził zgodę na to rozwiązanie w rozmowach z UE - dodaje Bogusław Ziętek.

- Mam nadzieję, że apel wicepremiera Jacka Sasina do polskich europarlamentarzystów oznacza, że sprawa zostanie potraktowana poważnie i rząd rozpocznie rzeczywiste działania ochraniające polski przemysł wydobywczy przed zgubną polityką UE w kwestii emisji metanu - zaznacza Bogusław Ziętek. - Od wielu lat zarówno środowisko górnicze, jak i naukowcy, a także niektórzy z europarlamentarzystów zwracali uwagę na skutki takich rozwiązań. Niestety wtedy nikogo to nie interesowało - zauważa Ziętek.

Można równolegle prowadzić działania inwestycyjne polegające na instalowaniu w kopalniach silników przetwarzających metan w energię

- W tej chwili wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny dają szansę na zawalczenie o los polskich kopalń, zarówno tych wydobywających węgiel energetyczny, jak i tych, które wydobywają węgiel koksowy. A ten ostatni jest przecież w UE uznany za surowiec strategiczny - przypomina Bogusław Ziętek.

- Można także równolegle prowadzić działania inwestycyjne polegające na instalowaniu w kopalniach silników przetwarzających metan w energię. Niestety tylko nieliczne z polskich kopalń posiadają takie instalacje, na których zarabiają ogromne pieniądze. Niechęć rządzących do inwestowania w górnictwo sprawiła, że w ostatnich latach nie inwestowano w tego typu instalacje, choć koszt jest niewielki, a zyski ogromne - podsumowuje Bogusław Ziętek.

Kwestia związana z unijnym rozporządzeniem w sprawie emisji metanu jest bardzo poważna, bowiem ponad 80 proc. wydobywanego w Polsce węgla kamiennego pochodzi właśnie z pokładów metanowych.

Zobacz relację z naszej debaty poświęconej problemom górnictwa - w tym także niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą projekt rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym - w której uczestniczyli: Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki; Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego; Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka; Jakub Szkopek, analityk Erste Securities oraz Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego. Debatę prowadził red. Jerzy Dudała.