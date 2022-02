Niecodzienny list do premiera: "Jest jeszcze czas, aby uchronić kraj przed katastrofą"

Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. "Sprzeciw wolnego świata, wobec rosyjskiej agresji w Ukrainie, doprowadził do nałożenia sankcji na Rosję. W ramach tych sankcji, Polska słusznie domaga się rezygnacji z uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu jest oczywiste. Doprowadziła do tego katastrofalna polityka klimatyczna Unii Europejskiej" - zaznacza związek.

Zdaniem Sierpnia 80 najwyższy czas wyciągnąć z tego wnioski.

Wnioski powinna również wyciągnąć Polska.

Wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, powinniśmy natychmiast zaniechać importu węgla z Rosji - wskazuje w piśmie do premiera Sierpień 80.

Rosja wykorzystuje surowce jako broń w swojej polityce