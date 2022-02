Niektórzy mogą jeszcze zapłakać za rosyjskim węglem

Gdyby doszło do zbrojnego konfliktu na Ukrainie, to mógłby się on przełożyć na zakłócenia w dostawach węgla w Europie Zachodniej. Niemcy, czy Holandia mogłyby mieć problem z importem surowca.

Rosja zamierza skorzystać z nadarzającej się okazji

Projekt rozbudowy linii kolejowych prowadzących do rosyjskich portów na Dalekim Wschodzie ma dać większe możliwości w zakresie sprzedaży węgla. W Rosji doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zapotrzebowanie na węgiel z rosyjskich kopalń, szczególnie w krajach Azji, będzie się zwiększać. Stąd inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej.Rosja nie zasypia gruszek w popiele i zamierza wykorzystać sytuację, w której węgiel będzie w kolejnych latach coraz bardziej pożądanym towarem, między innymi w Indiach czy Chinach. Coraz lepsze relacje Moskwy z Pekinem pozwalają myśleć o tym, że eksport z rosyjskich kopalń będzie coraz istotniejszy z perspektywy chińskiej gospodarki. Chiny to węglowy hegemon, w ubiegłym roku wydobyły 4,07 mld ton węgla.Jednak jako główna fabryka świata potrzebować będą stabilnych dostaw energii elektrycznej, a węgiel ma to zapewnić. Chiny nadal mocno inwestują w elektrownie węglowe. Niska zawartość siarki w rosyjskim węglu może także zwiększyć atrakcyjność tego paliwa w Korei.Rosja zarabia krocie na eksporcie paliw kopalnych, w tym gazu, ropy i węgla. Sektor węglowy jest przy tym fundamentem gospodarki kilku rosyjskich regionów, zamieszkanych przez ponad 11 milionów ludzi. Zatem Rosji zależy, żeby już teraz zapewnić sobie pozycję stabilnego eksportera węgla.Rosyjski eksport węgla na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał i przeważał będzie nad eksportem na rynki europejskie. Rosja znajduje się w gronie największych producentów węgla na światowym rynku i dysponuje drugimi co do wielkości zasobami węgla na świecie, po Stanach Zjednoczonych.W planach rosyjskiego górnictwa jest zwiększanie wydobycia - ma ono wzrosnąć do poziomu 670 milionów ton rocznie w 2035 roku. Inwestycje w rosyjskim górnictwie do 2025 roku szacowane są na ok. 20 mld dol. Już za cztery lata rosyjskie kopalnie miałyby wydobywać nawet ok. 560 mln ton węgla rocznie.- To węgiel w Polsce jest gwarancją bezpieczeństwa narodowego i energetycznego. To żadna przesada, kto ma nieskrępowany dostęp do paliwa, ten ma gwarancję suwerenności energetycznej, a tym samym ma zapewniony dostęp do energii elektrycznej na przykład w czasie konfliktu, czy kryzysu gospodarczego lub paliwowego - zaznacza Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Jego zdaniem należy szanować węgiel i rozwijać czyste technologie węglowe.Czytaj także: Nie ma to jak być górnikiem. Znaczne podwyżki oraz zapewniony socjal