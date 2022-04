Nielojalność energetyki zdemontowała polskie górnictwo

Obecnie słychać płynące zewsząd głosy o potrzebie zwiększenia wydobycia węgla przez polskich producentów. Tyle że potrzeba na to czasu i pieniędzy. - Rynek węgla został zdemontowany przez nielojalność głównego odbiorcy, jakim jest polska elektroenergetyka. Spółki energetyczne wstrzymywały odbiory węgla, nie przystępowały też do renegocjacji cen zakupu surowca z polskich kopalń, bowiem miały alternatywę w postaci węgla z importu - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zdaniem Markowskiego zwłaszcza w Polsce widać, że górnictwo i energetyka to de facto jeden sektor. Jak pokazują obecne realia, te dwa segmenty nie mogą bez siebie żyć.- I wszelkie przejawy nielojalności są niezwykle bolesne zwłaszcza z punktu widzenia państwa. Dlatego też - skoro nie rynek - to państwo musi zadbać o koordynację polityki inwestycyjnej i handlowej zarówno w górnictwie, jak i w energetyce - zaznacza Jerzy Markowski.- Tym bardziej, że państwo jest właścicielem obu tych branż i ma wszystkie narzędzia w swoim ręku. Dramatyzm sytuacji polega na tym, że czas takiej rozbieżnej polityki działa na niekorzyść obu branż, bowiem górnictwo poprzez brak inwestycji zmniejsza wydobycie, a energetyka poprzez brak dostępu do krajowego węgla będzie zmuszona do podniesienia kosztów produkcji energii elektrycznej - podkreśla Markowski.Wskazuje przy tym, że w dłuższej perspektywie to również przełoży się na ograniczenia inwestycyjne oraz na dramatyczny wzrost kosztów społecznych - z uwagi na wysokie ceny energii elektrycznej i ciepła.- Jest jeszcze czas na to, żeby to uregulować. Tym bardziej, że silniejszej motywacji niż wojna już raczej nie należy oczekiwać - podsumowuje Jerzy Markowski.