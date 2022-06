Niemcy chcąc nie chcąc muszą przeprosić się z węglem

Rząd Niemiec zapowiedział znaczne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z węgla. Holenderskie i austriackie elektrownie węglowe także mają pracować na pełnych obrotach.

Wywodzący się z partii Zielonych minister gospodarki i klimatu Robert Habeck zapowiedział 20 czerwca zmniejszenie produkcji energii elektrycznej z gazu w Niemczech i jednoczesne zwiększenie wykorzystania elektrowni zasilanych węglem brunatnym i kamiennym.

To gorzkie, ale po prostu nieuniknione - stwierdził Habeck.

Decyzję o powrocie do węgla ogłosiły 20 czerwca także rządy Holandii i Austrii.

Ustawa dotycząca wzmocnienia energetyki węglowej w najbliższych latach ma zostać uchwalona przez niemiecką Radę Federalną 8 lipca. Taki zwrot w energetycznej polityce naszych zachodnich sąsiadów to reakcja na działania Gazpromu.

Rosyjski koncern ostatnio radykalnie zmniejszył dostawy gazu przez gazociąg Nord Stream 1, tłumacząc się względami technicznymi. Jednak, na co zwraca uwagę śląsko-dąbrowska Solidarność, zdaniem europejskich polityków i ekspertów jasne jest, że prezydent Rosji Władimir Putin wykorzystuje uzależnienie krajów UE od rosyjskiego gazu do destabilizowania sytuacji na Starym Kontynencie.

Zachód wraca do węgla

Decyzję o powrocie do węgla ogłosiły 20 czerwca również rządy Holandii i Austrii. Holenderski minister klimatu Rob Jetten zapowiedział na konferencji prasowej, że trzy działające w tym kraju elektrownie węglowe mają działać na pełnych obrotach do 2024 roku. Do tej pory ich moc była wykorzystywana w ok. 30 procentach.

Natomiast w Austrii ponownie mają zostać uruchomione bloki węglowe w wielkiej elektrociepłowni Mellach, która zaopatruje w prąd i ciepło Graz, drugie co do wielkości miasto w tym kraju. W przypadku Austrii dwa lata temu tamtejsze władze chwaliły się całkowitym wyeliminowaniem węgla z energetyki.

Jak zaznacza śląsko-dąbrowska Solidarność, taki powrót węgla na zachodzie naszego kontynentu, dowodzi temu, że cele unijnej polityki energetycznej, tworzonej pod dyktando Niemiec, były zgoła odmienne, niż głosił oficjalny przekaz. Kluczowym elementem tej polityki wcale nie są odnawialne źródła energii, ale rosyjski gaz, który Niemcy miały następnie dystrybuować do pozostałych krajów Wspólnoty.

A troska o klimat była tu jedynie pretekstem do wywierania presji na biedniejsze kraje UE. W szczególności Polskę, która dzięki bogatym złożom węgla może być samowystarczalna energetycznie.

"Z przykrością należy stwierdzić, że nasz kraj tej presji uległ i ulega nadal. Zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu proces zastępowania węgla gazem w energetyce i ciepłownictwie ma być kontynuowany. Rządzący nie podjęli też jak dotąd jakichkolwiek decyzji dotyczących inwestycji w sektorze wydobywczym, które pozwoliłyby zwiększyć wydobycie w śląskich kopalniach" - konstatuje śląsko-dąbrowska Solidarność.

