Niemcy ścigają się z Chinami o lit. Wkrótce może być ważniejszy niż ropa i gaz

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ma nadzieję, że jego podróż do Ameryki Łacińskiej pomoże Niemcom zabezpieczyć dodatkowe dostawy litu.

W Buenos Aires Niemcy i Argentyna podpisały w sobotę 28 stycznia 2023 roku memorandum o porozumieniu, którego celem jest zapewnienie Berlinowi dostępu do bogatych w kraju zasobów litu.

Po spotkaniu z prezydentem Argentyny Alberto Fernandezem kanclerz Niemiec Olaf Scholz wskazywał na sytuację na rynku litu.

W niedzielę 29 stycznia Scholz wprost odniósł się do Chin jako do konkurenta Niemiec na światowym rynku surowcowym.

- Są państwa, które myślą, że wszystkie surowce pochodzą z Chin, ale to nieprawda. Wiele surowców faktycznie pochodzi na przykład z Argentyny czy Chile, jest wysyłane do Chin, tam przetwarzane, a następnie ponownie sprzedawane - mówił Scholz w rozmowie z młodymi Argentyńczykami w Buenos Aires.

Chile jest drugim co do wielkości dostawcą litu na świecie po Australii

Giganci samochodowi, tacy jak Mercedes-Benz Group AG i Volkswagen AG, potrzebują do akumulatorów pojazdów elektrycznych. Chile jest drugim co do wielkości dostawcą litu na świecie po Australii, a większość jego produkcji jest obecnie pochłaniana przez Chiny.

Jak wskazał Bloomberg, kanclerz Scholz spotkał się w niedzielę 29 stycznia w Santiago z prezydentem Chile Gabrielem Boriciem, bowiem częścią strategii Niemiec jest zabezpieczenie sobie większych dostaw litu.

Niemcy konkurują z Chinami o coraz bardziej skąpe zasoby, a dostęp do metali i pierwiastków ziem rzadkich ma kluczowe znaczenie dla przejścia do czystszych i bardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek.

W globalnym wyścigu o wiele towarów Chiny stały się dominującym dostawcą lub przetwórcą. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę rząd Scholza stara się zdywersyfikować dostawców materiałów potrzebnych do utrzymania gospodarki.

Tylko dwie firmy produkują lit w Chile: amerykańska Albemarle Corp. i lokalna firma SQM, w której chiński Tianqi Lithium Corp. ma ponad 20 proc. udziałów. Produkują głównie węglan litu, którego ponad 90 proc. trafia do Azji.

Chiny dysponują ponad połową wszystkich zdolności do rafinacji litu

Jak wskazano w Mining.com, zarówno SQM, jak i Albemarle pompują ogromne ilości solanki spod solniska na północnej pustyni Chile, przechowując ją w gigantycznych stawach odparowujących przez rok lub dłużej. Powstały koncentrat jest przetwarzany na węglan i wodorotlenek litu w pobliskich zakładach i wysyłany do chińskich i koreańskich producentów baterii.

Podczas gdy Chile i Australia odpowiadają za większość światowych dostaw litu, Chiny dysponują ponad połową wszystkich zdolności do rafinacji litu na specjalistyczne chemikalia do akumulatorów. Ta zależność od Chin jest obecnie postrzegana jako słabość w obliczu napięć handlowych i politycznych, które pobudzają do ponownego przemyślenia globalnych linii zaopatrzenia.

Chiny są najtańszym miejscem do przetwarzania litu. Zarówno SQM, jak i Albemarle mają aktywa przetwórcze w Chinach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przewidywała w 2022 roku, że surowce takie jak lit i pierwiastki ziem rzadkich wkrótce staną się ważniejsze niż ropa i gaz.