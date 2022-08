Niemcy uruchamiają elektrownie węglowe. Nie rezygnują jednak z celów klimatycznych

W związku z wojną w Ukrainie i niedoborami gazu sprowadzanego z Rosji Europa Zachodnia musi szukać alternatywnych źródeł energii, takich jak chociażby węgiel, który w związku z polityką klimatyczną UE miał być wycofywany w państwach wspólnoty. We Francji, Austrii, Włoszech czy Holandii są plany wznowienia działalności elektrowni spalających węgiel. Szczególnym przypadkiem są Niemcy.

W Niemczech elektrownie węglowe były wycofywane z użytku w ciągu ostatnich lat. Jednak na skutek obecnego kryzysu energetycznego zapotrzebowanie na energię w przemyśle doprowadziło do reaktywacji pozamykanych już kopalń. Jak chociażby tej w Besbach w kraju Saary, która nie funkcjonowała już od ponad dekady. W sumie w Niemczech będzie dopuszczonych do użytkowania 21 elektrowni węglowych, które mają pracować w perspektywie dwóch lat.

Węgiel do tych elektrowni będzie pozyskiwany głównie z Australii i Republiki Południowej Afryki. Co ciekawe, państwa te, będące jednymi z czołowych producentów węgla same próbują dostosowywać się do norm emisyjnych i ograniczać spalanie węgla lokalnie.

Powstawanie nowych elektrowni węglowych a cele emisyjne Niemiec

Was tun, wenn sich der #Gaspreis verdreifacht? Energie sparen, soziale Härten abfedern und Gas-Abhängigkeit reduzieren - sagt Simon Müller von @AgoraEW im heute journal up:date. Was besser nicht? Förderung für energetische Sanierung kürzen! #Energiewende pic.twitter.com/Wmr1t3O8JY — ZDF heute journal (@heutejournal) July 28, 2022



Niemiecki rząd, w skład którego wchodzi partia Zielonych, uznał wznowienie działalności elektrowni węglowych za krok trudny, ale konieczny dla gospodarki. Jednocześnie Niemcy zobowiązały się do przejścia na odnawialne źródła energii do 2030 roku na poziomie 80 proc. W związku z tym wprowadzono przepisy ułatwiające budowę farm wiatrowych i rozwój odnawialnych źródeł energii, co pozwoli najprawdopodobniej osiągnąć cele klimatyczne.

Obawy ekspertów ds. klimatu związane są natomiast z krótkotrwałymi skutkami wznowienia działalności elektrowni węglowych. Według wyliczeń elektrownie węglowe będą wytwarzać od 20 do 30 milionów ton gazów cieplarnianych rocznie, co odpowiada około 4 proc. całkowitej emisji w Niemczech.