Nieoficjalnie: jest porozumienie z górnikami

Powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa wypracowały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa - wynika z nieoficjalnych informacji od przedstawicieli negocjujących stron.

Dokument prawdopodobnie będzie podpisany jeszcze w piątek około południa. Negocjacje trwały z przerwami od minionego wtorku.

Podczas kilku tur negocjacji porozumiano się co do zasad transformacji, jednak jeszcze minionej nocy sporny pozostawał jej harmonogram, czyli czas działania poszczególnych kopalń. Strony miały wrócić do rozmów w piątek w południe, jednak - jak nieoficjalnie informują przedstawiciele obu stron - już przed wyznaczoną godziną spotkania udało się uzgodnić sporne kwestie.

W piątek związkowcy przyszli do gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie prowadzone są rozmowy, już przed godziną 11. Na spotkanie zaproszono także śląskich parlamentarzystów - jest m.in. senator Dorota Tobiszowska.

Już wcześniej informowano, że strony zgodziły się, iż transformacja górnictwa ma być rozłożona na wiele lat, a górnicy dołowi mają mieć gwarancję pracy w kopalniach do emerytury.

Wypracowanie porozumienia ma zakończyć trwający od poniedziałku podziemny protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Według danych spółki, rano uczestniczyło w nim 215 osób ze wszystkich kopalń PGG. Związkowcy odwołują też zaplanowaną na piątkowe popołudnie manifestację w Rudzie Śląskiej.

"W związku z zamiarem podpisania porozumienia ze stroną rządowa, a przede wszystkim uratowaniem KWK Ruda, odwołujemy zaplanowaną na 25 września manifestację w Rudzie Śląskiej" - poinformował na Facebooku wiceszef Solidarności w PGG i szef związku w rudzkiej kopalni Halemba Artur Braszkiewicz.

W piątek rano podziemny protest kontynuuje 215 górników - wynika z danych Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Akcja prowadzona była we wszystkich kopalniach należących do tej największej górniczej spółki.

Na piątkowe popołudnie w Rudzie Śląskiej, gdzie znajduje się zagrożona likwidacją kopalnia Ruda, związkowcy zapowiedzieli kilkutysięczną manifestację. Manifestacja została odwołana.