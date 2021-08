Niepewność i sceptycyzm. W oczekiwaniu na agencję bezpieczeństwa energetycznego

Wydzielenie aktywów węglowych i powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma w założeniu umożliwić bezpieczną transformację rodzimej energetyki. Jednak wokół projektu jest mnóstwo wątpliwości, niepewności oraz znaków zapytania. - NABE nie rozwiąże problemu niedostatku mocy na przełomie lat 30. - przestrzega w rozmowie z WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

Uniknąć kryzysu energetycznego

Opór, sceptycyzm, wątpliwości

W resorcie aktywów państwowych przygotowano projekt umowy społecznej dla energetyki, zakładającej m.in. powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).- Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego może uwolnić spółki energetyczne od balastu obciążeń aktywów węglowych, ale to opcja na krótką metę - nie rozwiązuje problemu odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne państwa - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.I wskazuje, że NABE absolutnie nie rozwiąże problemu niedostatku mocy na przełomie lat 30. XXI wieku.- Energetyka oparta na węglu kamiennym oraz brunatnym i tak musi funkcjonować w systemie do lat 40. Do tego czasu nie mamy alternatywy. Zatem NABE to byłaby droga na krótko, a więc pod względem strategicznym - donikąd - precyzuje Gabryś.Wiadomo, że wobec presji polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej olbrzymim wyzwaniem stanie się utrzymanie systemu konwencjonalnej energetyki opartej na źródłach dyspozycyjnych. Bez nich energetyka odnawialna nie zabezpieczy bowiem potrzeb systemowych.W krajach UE rośnie niepokój dotyczący coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej. Wiadomo, że ta polityka oznaczać będzie m.in. wysokie podwyżki cen prądu. Po prostu: będziemy płacić i płakać...Nie brakuje opinii, że unijna polityka klimatyczna, w dużej mierze formowana przez Niemcy, prowadzi do sytuacji, w której nie będzie możliwości - bądź będą one mocno ograniczone - pozyskiwania energii z własnych zasobów.Wiadomo, że jeżeli przykładowo Polska będzie miała mniej generacji własnej, to będzie zmuszona nabywać więcej prądu oraz surowców z zagranicy. Nie jest rozsądne wyzbywanie się możliwości pozyskiwania energii z wykorzystaniem własnych zasoby, a z takim właśnie procesem mamy obecnie do czynienia w przypadku Polski.- Pomysł wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych leży przede wszystkim w interesie aktywów energetycznych - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Chodzi bowiem o to, że aktywa energetyczne wymagają inwestycji zarówno rozwojowych, jak i modernizacyjnych. I po zbilansowaniu przychodów z tytułu sprzedaży energii, czyli produktu finalnego, okazało się, że tych paliwowo-energetycznych koncernów nie stać na inwestowanie i w energetykę, i w górnictwo. Stąd powstał pomysł wydzielenia aktywów węglowych, czyli mówiąc w skrócie: pozostawienia ich samym sobie.W samych aktywach zaś węglowych rzeczywistość jest jeszcze bardziej brutalna, gdyż horyzont czasowy ich pracy jest bardzo precyzyjnie określony i bez inwestycji one po prostu przestaną istnieć.- Z formalnego punktu widzenia najdłuższą perspektywę ma dziś - kłopotliwy ze względu na protest Czechów - Turów, bo do roku 2044. Natomiast aktywa węglowe w największej polskiej elektrowni, czyli Elektrowni Bełchatów, bez inwestycji wyczerpią się za 15-20 lat - mówi Jerzy Markowski. - I teraz przyszedł moment na otrzeźwienie, który niestety nie wynika z rzetelnego bilansu dostępu do zasobów naturalnych, ale z sytuacji, która powstała w Elektrowni Turów, gdzie potencjalne zakończenie wydobycia węgla brunatnego skutkowałoby unieruchomieniem elektrowni, czyli ubytkiem mocy w bilansie kraju w wysokości ok. 8 procent.I dorzuca: jeżeli do tego jeszcze dołożymy fakt, że sczerpanie zasobów odkrywki Szczerców koło Bełchatowa oraz niepodjęcie inwestycji w Złoczewie spowoduje ubytek mocy zainstalowanej w bilansie energetycznym państwa na poziomie 20-25 procent, to widać już pełne znamiona kryzysu energetycznego kraju.Rzeczywiście: brzmi groźnie. Jest się czego bać, trudno bowiemwyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą gospodarkę bez stabilnych dostaw energii po akceptowalnej cenie.- Kryzys można by oceniać jako możliwy do zażegnania, gdyby realnie powstawała alternatywa energetyczna, na przykład w postaci energetyki jądrowej. Ale ta nadal jest w stadium deklaracji - przypomina Jerzy Markowski. - Dlatego uważam, że - w celu uniknięcia realnego ubóstwa energetycznego - należałoby zawiesić projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych w Polsce.Gdyby jednak utworzono NABE i pozostawiono aktywa węglowe same sobie - uważa ekspert - to one po prostu na siebie nie zarobią, a już zupełnie nie zarobią na inwestycje, gdyż celem produkcji węgla nie jest jego wydobywanie, ale produkcja z niego energii elektrycznej. I dalej...- Cena energii elektrycznej jest składową wielu czynników, jak na przykład akcyza, podatki, koszty emisji CO2 - i wszystkie te składniki są przedmiotem negocjacji i efektem decyzji politycznych. Z kolei aktywa węglowe już nie mają tych składników, czyli de facto zderzają się brutalnie z ekonomią. I to bez szansy na kreowanie cen własnego produktu... - dodaje Jerzy Markowski.W polskich realiach nie da się w sposób nagły i gwałtowny odejść od węgla. Surowiec ten jeszcze długo będzie niezwykle istotny w naszym miksie energetycznym.- Reasumując: o ile rozumiem doktrynę, o tyle dziś zalecałbym odłożenie procesu wydzielania aktywów węglowych spółek energetycznych przynajmniej o 10-15 lat. A zatem o czas, w którym może u nas powstać realna alternatywa dla energetyki, zwłaszcza tej opartej na węglu brunatnym. Energetykę opartą na węglu kamiennym stosunkowo łatwo podtrzymywać można wysokim importem węgla, czego doświadczamy od lat - podsumowuje Jerzy Markowski.Jak zatem widać, wątpliwości i obaw nie brakuje. Negocjowanie umowy społecznej dla energetyki, w tym kwestia utworzenia NABE, z pewnością będzie niezwykle trudnym procesem. Pojawił się już zresztą pomysł utworzenia dwóch NABE: jednej dla elektrowni bazujących na węglu kamiennym, a drugiej dla tych opalanych węglem brunatnym.Zadbano też i o zachętę. W projekcie umowy społecznej dla energetyki znalazł się bowiem między innymi zapis mówiący, że każdy z pracowników otrzyma premię w wysokości 10 tys. zł z tytułu powołania NABE i zawarcia umowy społecznej.Premia miałaby być płatna w terminie 30 dni od wejścia w życie umowy społecznej. Projekt porozumienia przewiduje również, że pracownikom przysługuje premia roczna - 8,5 proc. rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego na zasadach określonych w regulaminie premii rocznej obowiązującym u pracodawcy.Założono też, że pracodawca wypłaci każdemu pracownikowi (w zależności od charakteru działalności pracodawcy) premię odpowiednio z okazji Dnia Energetyka lub Dnia Górnika w wysokości 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia pracownika.Na kanwie tego projektu rodzi się jednak na razie sporo wątpliwości. Widać też opór i sceptycyzm związków zawodowych z sektor energetycznego. W tych strategicznych planach w dalszym ciągu brakuje konkretów, chociażby w kwestii tego, jak miałby działać system wsparcia umożliwiający działanie elektrowni węglowych do czasu odejścia od węgla.Krytycy koncepcji utworzenia NABE wskazują również, że jeżeli ta jednak powstanie, to będzie swoistym "hospicjum" dla aktywów węglowych, gdzie nie realizuje się inwestycji i nie myśli o rozwoju, a tylko trwa... Nie jest to budująca wizja!