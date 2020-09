Niepewność na międzynarodowym rynku węgla

Na międzynarodowym rynku węgla panuje niepewność. Pomimo symptomów wskazujących na chwilowe ożywienie, co ma przełożenie na niewielkie wzrosty cen szczególnie w części Azji-Pacyfiku, konsekwencje pandemii dla szerokiego rynku międzynarodowego przejawiają się głównie w spadku produkcji wśród znaczących producentów: Indonezji, Australii i Rosji.

Huśtawka nastrojów

Według notowania Platts indeks FOB Kalimantan dla węgla 4 200 kcal/kg GAR lub 3 800 kcal/kg NAR dniu 5 sierpnia wyniósł 24,30 dol/t co oznacza 27,4 proc. spadek w ciągu roku.Według analityków ograniczenia produkcji mające na celu zmniejszenie podaży na rynku mogą przyczynić się do wzrostu cen eksportowych z Kalimantanu w czwartym kwartale przed rozpoczęciem się sezonowego szczytu zapotrzebowania w głównych regionach zużywających węgiel. Przy tym ograniczenie produkcji przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych.Surowiec indonezyjski kierowany również na rynek indyjski na warunkach CFR odnotował podobne spadki, mimo wzrostu zapytań o oferty ze strony indyjskich producentów żelaza gąbczastego. Jednak z powodu niejasności w sprawie kwot importu węgla do Chin połączonych z dużymi zapasami węgla w elektrowniach w Indiach wynoszącym około 40 mln ton, oraz regionalnego lockdownu wywołanego pandemią Covid-19, całkowita aktywność przemysłowa pozostała stłumiona a popyt był niewielki, co w konsekwencji wywierało presję na ceny.Cena surowca o parametrach GAR 4200 kcal/kg CFR Wschodnie Wybrzeże Indii została oszacowana na 30,93 dol/t i wobec trzeciego tygodnia miesiąca obniżyła się o 0,71 dol/t. A cena CFR Wschodnie Wybrzeże Indii dla surowca o parametrach GAR 5000 kcal/kg była niższa o 0,16 dol/t i wyniosła 44,23 dol/t.Zobacz też: Gawęda: nikt nie kwestionuje likwidacji kopalni Wujek. W innych przypadkach trzeba wnikliwej analizy Jedynym obszarem międzynarodowego rynku węgla, który odczuwa teraz wyraźne ożywienie po lokdownie jest RPA. Podobnie jak inne kraje produkujące węgiel, RPA doświadczyła szeregu problemów wynikających z pandemii, które ograniczyły wielkość produkcji i eksportu.Jednak eksport surowca z RPA - wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu - odbił się w lipcu, kiedy popyt ze strony kluczowych rynków zaczął się stabilizować, a nowy pochodził z takich alternatywnych kierunków jak Wietnam i Tajwan.Mimo że Indie są największym kierunkiem eksportowym węgla z RPA, to od początku pandemii import węgla przez Indie spadł znacznie w skali roku, lecz wzrost cen stali stanowi pozytywny sygnał, gdyż kraj ten wykorzystuje południowoafrykański surowiec przede wszystkim do produkcji stali. Odnotowano wzrost obrotów handlowych w ostatnich miesiącach. Natomiast indyjski import węgla energetycznego z RPA w okresie kwiecień-czerwiec spadł o 1,54 mln ton w ujęciu rok/rok wobec średniego rocznego spadku w tym okresie, który wyniósł 6,5 mln ton.Niemniej dostawy węgla energetycznego do Indii nadal podążają ścieżką spadkową i w lipcu obniżyły się o 1,42 mln ton do 2,24 mln ton. Władze Indii podjęły działania zmierzające do zwiększenia wydobycia węgla w kraju, żeby ograniczyć zależność od importu.Jednak jak wskazują analitycy, węgiel z RPA zadomowi się w Indiach na dłużej, bowiem surowiec produkowany w Indiach nie posiada parametrów pożądanych w sektorze żelaza gąbczastego. Natomiast wzrost krajowego wydobycia znajdzie odzwierciedlenie w sytuacji w sektorach energetycznym i cementowym.Uwzględniając nowe rynki dla węgla z RPA, jak Wietnam, obserwuje się wzrost popytu na węgiel z importu. Może on jednak ulec nieznacznemu spadkowi w najbliższym okresie, po zgromadzeniu dużych zapasów. Jednakże to Wietnam będzie nadal źródłem popytu na surowiec z importu, który posiada korzystne parametry jakościowe, atrakcyjne dla odbiorców w tym kraju.