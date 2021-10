Nieprawidłowości w spółce PGNiG. Długa lista zarzutów NIK

W działalności zagranicznej Exalo Drilling, która jest spółką zależną PGNiG, wystąpiły liczne nieprawidłowości – podaje Najwyższa Izba Kontroli. Według szacunków Izby ich konsekwencje finansowe wyniosły ponad 21,5 mln zł.

Raport NIK pokazuje skalę bałaganu, który panował w spółkach zagranicznych wiertniczej firmy zależnej od PGNiG.

W latach 2015–2020 (do III kw.) większość oddziałów zagranicznych Exalo Drilling ponosiła straty

Zakres nadzoru PGNiG wobec Exalo Drilling nie był wystarczający w zestawieniu ze znanymi właścicielowi problemami tej spółki i jej jednostek prowadzących działalność poza granicami Polski – podkreśla NIK.

Niegospodarność

W opinii NIK część mechanizmów funkcjonowania spółki i jej podmiotów zależnych była obarczona istotnymi ryzykami prawnymi i podatkowymi. Wynikało to z faktu, że Exalo Drilling powstało z połączenia pięciu spółek, z których każda znajdowała się w innej sytuacji oraz kondycji finansowej. Exalo przejęła nierentowne kontrakty i błędy formalnoprawne w działaniu oddziałów.

Czytaj też: Są chętni na dwie amerykańskie kopalnie KGHM



21,5 mln zł, o których mowa, to efekt m.in. zawarcia z naruszeniem prawa umowy ze spółką w Kazachstanie, nieprawidłowych rozliczeń podatkowyh w tym kraju, które skończyły się dopłatami podatku, grzywien i odsetek, kar za niespełnienie wymogów środowiskowych w Kazachstanie czy niewyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń pracowników w Pakistanie.



NIK wytyka także Exalo Drilling błędy w nadzorze nad spółką zależną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Kazachstanie NIK zauważyła, że w dwóch różnych okresach spółka zatrudniała dwóch czy nawet trzech dyrektorów jednocześnie. Podobnie zresztą było w przypadku stanowiska prezesa w ZEA. PGNiG zarzucono brak nadzoru właścicielskiego nad działalnością zagraniczną.



Izba dodaje, że Exalo Drilling z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i w stale pogarszającym się otoczeniu rynkowym zmuszona była do podejmowania działań restrukturyzacyjnych na podstawie kolejnych programów naprawczych. - Ich realizacja, choć pozwalała na osiągnięcie większości przyjmowanych założeń, prowadziła jedynie do doraźnej poprawy wyników ekonomicznych, nie uzyskano natomiast trwałej poprawy sytuacji finansowej spółki – podkreśla NIK.



W efekcie w latach 2016-2017 r. oraz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. Grupa Kapitałowa Exalo Drilling poniosła stratę netto w łącznej kwocie ponad 132,5 mln zł. Działalność Grupy w tych okresach była nierentowna (wskaźniki rentowności za te okresy miały wartość ujemną). Co więcej, w latach 2016–2019 następował stały spadek udziału rynków zagranicznych w przychodach grupy kapitałowej: w 2016 r. wynosił 35 proc., w 2017 r. – 26 proc., w 2018 r. – 21 proc., a w 2019 r. tylko 17 proc.

Straty oddziałów zagranicznych