Niezadowoleni związkowcy z JSW piszą do Jarosława Kaczyńskiego

Związki z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW): Solidarność, Kadra oraz Federacja Związku Zawodowego Górników JSW - wystosowały list otwarty do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Chcą spotkania z Jarosławem Kaczyńskim

A my jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, dowiadujemy się iż nowym Prezesem JSW będzie Pani profesor Barbara Piontek! Na takie podejście do naszej spółki - kontrolowanej przez Skarb Państwa, spółki która jeszcze dwa lata temu była jedną z 20 największych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych - nie ma naszej zgody!”I podkreślili, że „To wyraz arogancji ze strony Ministra, Ministerstwa Aktywów Państwowych do 30,000 pracowników i ich Rodzin!- To nasi pracownicy i ich Rodziny od lat wspierają Prawo i Sprawiedliwość! Dlaczego Ministrowie Prawa i Sprawiedliwości tego nie rozumieją?! - zaznaczyli związkowcy z JSW.Napisali również, że zachowanie ministra Sobonia przypomina im zachowanie ministra Tchórzewskiego.- „Doprowadził on do kompletnej destabilizacji naszej spółki w 2019 roku. Podejmował już w 2018 roku i 2019 wielokrotne próby odwoływania członków Zarządu JSW. Nie podając żadnej przyczyny! Doprowadził wreszcie do usunięcia 3 osób z zarządu. Chciał z naszej spółki ‘wyprowadzić’ setki milionów złotych na nierentowne projekty. Takie jak dokapitalizowanie nierentownej firmy z Siedlec - Mostostalu Polimeks Siedlce. Chciał pół miliarda złotych wyprowadzić na finansowanie Elektrowni Ostrołęka, która jak ogłosił Prezes Obajtek już nie będzie budowana jako elektrownia węglowa! Chciał pół miliarda wyprowadzić z naszej spółki na fabrykę aut elektrycznych!” – napisali związkowcy.I wskazali, że „Te próby doprowadziły do konfliktu z zarządem, który bronił 2 miliardów złotych środków, które pozwoliły naszej spółce przetrwać ponad rok w trudnych warunkach niskich cen światowych. Wartość naszej spółki spadła w kilka miesięcy o kilka miliardów złotych. Konflikty i usuwanie zarządu nadwyrężyły wizerunek naszej spółki. Od miesięcy jest przedmiotem krytyki dziennikarzy. Straciła wypracowaną przez lata reputację i dobre imię.”Zaznaczyli także, iż rozbudowane wpływy i nadmierne aspiracje posłów z regionu, by ingerować w kwestie osobowe - powoływać swoich kolegów bez kompetencji - powodują kolejne destabilizacje w spółce.- „Prosimy o zajęcie się naszym sektorem, który jak żaden sektor gospodarki musi przejść ogromną transformację. Mija rok prac Ministerstwa Aktywów Państwowych nad planem transformacji sektora, a efektów jego prac nie widać! Nikt z Ministerstwa nie zajmuje się otoczeniem górniczym, gdzie zatrudnionych jest co najmniej 4 razy tyle osób, ile w samych spółkach górniczych. Nie rozumiemy, czemu w takich spółkach jak PGG czy Węglokoks może być stabilność kadrowa, a czemu w JSW jest ciągła destrukcja i destabilizacja, powodowana decyzjami politycznymi” – napisali związkowcy z JSW.Wskazali też między innymi, że ministrowie nie rozumieją, jak ważna jest stabilizacja osobowa, jak ważna jest ciągłość realizowania strategii w spółkach przemysłowych, gdzie cykle inwestycyjne trwają lata.- Prosimy Pana Prezesa o możliwość spotkania z Panem i przedyskutowania z Panem tego, co poruszamy powyżej, zapewnienia kompetentnych osób, stabilności i realizowania rozsądnej polityki przemysłowej państwa - zaznaczyli związkowcy w liście do Jarosława Kaczyńskiego.Czytaj także: Nowe zakażenia koronawirusem w JSW oraz PGG